Tren kütüphane hizmete açıldı

Kepez Belediyesi, çocuklara renkli bir ortamda kitap okumayı sevdirmeyi amaçladığı ‘tren kütüphaneyi’ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda törenle hizmete açtı.

Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü, DokumaPark’ta, çok sevdiği çocuklara Anadolu Oyuncak Müzesi’nden sonra tren kütüphane armağan etti. Devlet Demir Yolları’ndan (TCDD) uzun süreli kiralanan 25 metre uzunluğundaki vagon, özel bir tırla Antalya’ya getirilerek, DokumaPark’ta oluşturulan rayların üzerine konulmuştu. Tren vagonunun içi de yeniden düzenlenerek çocuklar için rengârenk bir kütüphane ve çalışma atölyesi haline getirildi. Başkan Tütüncü’nün çocuklara hediyesi olan tren kütüphanenin açılış töreni de 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapıldı.

“Çocukların belediyesiyiz”

Kepez Belediyesi Çocuk Korosu’nun konseriyle başlayan törende Tütüncü, “Göreve geldiğimizde en çok çocukların belediyesi olmalıyız ve en çok çocuklara yönelik hizmetler yapmalıyız demiştik. Geldiğimiz noktada geriye dönüp baktığımızda bu sözümüzü hakkıyla gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Gerek çocuklarımız için üretmiş olduğumuz sosyal yaşam mekânları, gerekse çocuklarımıza vermiş olduğumuz eğitim aslında onları aydınlık geleceğe olan yürüyüşlerini kuvvetlendiren unsur oldu, olmaya da devam ediyor” dedi.