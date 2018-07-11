HABER

Tren seferleri yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 04:23 | Son Güncelleme

Çorlu yakınlarındaki kaza sonrası ara verilen ve dün akşam İstanbul Halkalı'dan tekrar başlayan seferler kapsamında ilk tren Edirne'ye geldi

Tren seferleri yeniden başladı

EDİRNE (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından ara verilen seferler İstanbul Halkalı'dan kalkan trenle yeniden başladı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya hareket eden tren Edirne'ye ulaştı.

Halkalı'dan dün saat 21.40'ta yola çıkan Bosfor Ekspresi 02.32'de Edirne Garı'na geldi. Garda kısa bir süre duran tren, yolcularını indirmesi sonrası Kapıkule Garı'na hareket etti.

Yolcular, Kapıkule Garı'nda pasaport kontrolleri için trenden inerek işlemlerini yaptırdı.

Bosfor Ekspresi yolcularından Veysel Erdin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trene binerken az da olsa yaşadığı tedirginliğin bir süre sonra geçtiğini söyledi.

Bizhan Pakdel de kazanın olduğu yerden yavaş geçtiklerini ve bu nedenle trenin Edirne'ye biraz tehirli geldiğini belirtti.

Tren, pasaport kontrollerinin ardından 39 yolcusuyla Sofya'ya doğru yoluna devam etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen pazar günü bir yolcu treni vagonlarından bazılarının raydan çıkması sonucu devrilmişti. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 318 kişi yaralanmıştı.

Tren seferleri yeniden başladı<br />

Tren seferleri yeniden başladı<br />

Tren seferleri yeniden başladı<br />

Tren seferleri yeniden başladı<br />

PARTNER2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler
GÜNCELLEME - Burdur'da yem fabrikasında yangınGÜNCELLEME - Burdur'da yem fabrikasında yangın
Çocuklara oyuncak diye satıyorlar ama ölüm saçıyorÇocuklara oyuncak diye satıyorlar ama ölüm saçıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bosfor Ekspresi Edirne gar tren

En Çok Okunan Haberler

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
NATO toplantısında ATAK şov

NATO toplantısında ATAK şov

Çocuklara oyuncak diye satıyorlar ama ölüm saçıyor

Çocuklara oyuncak diye satıyorlar ama ölüm saçıyor

Özgür Özel'den Soma davasıyla ilgili tartışma yaratacak iddia

Özgür Özel'den Soma davasıyla ilgili tartışma yaratacak iddia

Shakira konseri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Shakira konseri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

CHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemez

CHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemez

'Küp Şeker' lakaplı dolandırıcı çetesi çökertildi

'Küp Şeker' lakaplı dolandırıcı çetesi çökertildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.