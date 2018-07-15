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Tren yoluna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 01:23 | Son Güncelleme

Tren yoluna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin tren yoluna devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Hasandede Doğan (37) idaresindeki 71 BD 969 plakalı otomobil, Millet Bulvarı'nda köprü çalışması nedeniyle yolun tek yöne bağlandığı noktada yaklaşık 4 metre yükseklikten tren yoluna devrildi.

Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, bölgede toplanan vatandaşları uzaklaştırmasının ardından otomobili kurtarma çalışması başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

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