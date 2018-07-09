HABER

Trene ilk kez binen Bihter ineceği durağı göremedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 15:04 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 14 yaşındaki Bihter Bilgin toprağa verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 14 yaşındaki Bihter Bilgin toprağa verildi.

Çorlu Devlet Hastanesi morgundan alınan Bihter Bilgin'in cenazesi Çorlu Merkez Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Bilgin ailesi, yakınları siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yakınları, Bihter'in teyzesiyle Lüleburgaz'a gittiğini, dönüş yolunda ilk kez trene bineceği çok heyecanlı olduğunu anlattı.

Bihter'in teyzesi Derya ve yeğeni Beren Kurtuluş da aynı kazada yaşamlarını yitirmişti.

PARTNERYine bildiğini okuduYine bildiğini okudu
Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...
Tren kazasında ölen kız kardeşlerin cenazesi Adli Tıp'a getirildiTren kazasında ölen kız kardeşlerin cenazesi Adli Tıp'a getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bihter Bilgin Tekirdağ tren kazası

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...

Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Adil Öksüz, Sakarya'da aranırken Ataşehir'de toplantı gerçekleştirmiş

Adil Öksüz, Sakarya'da aranırken Ataşehir'de toplantı gerçekleştirmiş

Fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi

Fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi

Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili HDP'den flaş 'ulusal yas' önerisi

Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili HDP'den flaş 'ulusal yas' önerisi

Devlet Bahçeli: Tam bir facia yaşanmıştır

Devlet Bahçeli: Tam bir facia yaşanmıştır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.