Trenin çarptığı liseli Berkay, mezuniyetine 2 gün kala öldü (2)

İZBAN'DAN AÇIKLAMA
İzmir'de, İZBAN durağına kaçak giriş yaptığı ileri sürülen lise son sınıf öğrencisi Berkay Çiftçi'nin, TCDD treninin çarpmasıyla yaşamını yitirmesinin ardından İZBAN'dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde bir gencimiz, TCDD sorumluluk alanındaki hat üzerinde yer alan koruma demirlerini aşarak yaya trafiğine kesinlikle kapalı hat içerisine giriş yaptı ve bu esnada Tire seferini yapan TCDD'ye ait bölgesel hat treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yaşanan olayın yasal soruşturması nedeniyle seferlerimiz bir süre gecikmeli olarak devam etti. Bir gencimizin hayata veda etmesinin üzüntüsünü yaşarken, bazı yayın organlarında ve sosyal medyada ise olayın İZBAN ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını gözlemliyoruz. Yaşamını yitiren gencimizin yetersiz bakiye nedeniyle istasyona giriş yapamadığı için koruma demirleri üzerinden atladığı bilgisi kesinlikle doğru değildir. Böylesine acı bir olay üzerine bu zorunlu açıklamayı yapmaktan hicap duyduğumuzu belirtir, aileye başsağlığı dileklerimiz iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
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