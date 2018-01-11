Trenin vatandaşa çarpma anı kameralara yansıdı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da alkollü olduğu iddia edilen vatandaşa trenin çarpma anı kameralara yansıdı.
Merkez Bağlar ilçesinde dün gece raylardan karşıya geçmeye çalışan ve alkollü olduğu belirtilenA.P (48) tren çarpması sonucu yaralandı. Çarpma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Görüntülerde raylardan karşıya geçmeye çalışan A.P'yefark edemediği trenin çarpması yer alıyor.
Çarpmanın ardından vatandaşların hemen yardıma koştuğu görülüyor.
Bu arada hastanede tedavi altına alınan A.P'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
(AA)
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