Trenle yolculuk yapıp, kitap okudular

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Kudret Demir Ortaokulundan 80 öğrenci, “Okuma Treni” etkinliği kapsamında, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla trende kitap okuyarak İzmir’e yolculuk yaptı.

Salihli Kudret Demir Ortaokulu öğrencileri, e-Twinning projesi kapsamında, öğretmenleri ile birlikte İzmir Kitap Fuarına katıldı. Fuara katılmak için, Salihli’den İzmir’e trenle gidip gelen öğrenciler trende farkındalık oluşturmak için kitap okudu.

Okul olarak e-Twinning projesi ürettiklerini ifade eden okul öğrencilerinden Cemre Balgönül, “Projemizin adı ise Okuma Trenidir. Trende İzmir’e kadar çeşitli kitaplar okuyarak, İzmir’deki Kitap Fuarına katılacağız. Fuarda da yazarlarla tanışıp, çeşitli kitaplar alacağız. Fuardan aldığımız kitapları da, İzmir’den Salihli’ye dönerken, trende okuyacağız” dedi.

Kitap okumanın yeri ve zamanının olmadığını farkındalık oluşturmak için Okuma Treni etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten öğrencilerden Barış Çakar ise, “İzmir’e kadar tren yolculuğunda kitap okuyacağız” diye konuştu.

Kudret Demir Ortaokulu olarak okumaya çok önem verdiklerini ifade eden Okuma Treni Etkinliği Proje Sorumlusu Mahmut Şanver, “Bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla, bu etkinliği düzenledik. Manisa Okuyor projesi kapsamında da bu tür çalışmalarımızı yapmaktaydık, ancak bunu ulusal anlama taşımak için e-Twinning projesi ile Yazarlarımızla Buluşuyoruz, Okuma Treni etkinliği düzenledik. Bu bağlamda Salihli Gümüşçayı Tren İstasyonu’ndan, bize tahsis edilen trenle İzmir’e hareket ederek, 23. İzmir Ulusal Kitap Fuarına katılmayı planladık. Fuarda öğrencilerimiz sevdikleri yazarlarla, şairlerle tanışma imkanı bulacak” dedi.

Fuara 6 öğretmen ve 80 öğrenci ile katıldıklarını belirten Şanver, “Günümüzü fuarda en güzel şekilde değerlendirip, öğrencilerimiz geri tren yolculuğu yaparak, trende kitap okuyacak” diye konuştu.

Kudret Demir Ortaokulu olarak İzmir Kitap Fuarına sürekli katıldıklarını belirten Okul Müdürü İlker Atalay ise şunları söyledi:

“Daha önce karayolu ile katıldığımız bu etkinliğe, öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu e-Twinning projesi çerçevesinde kitap kurdu olan öğrencilerimizle trenle yapmış olmanın gururu içerisindeyiz. Öğretmen ve öğrencilerime bu farkındalıktan dolayı teşekkür ediyorum."