HABER

Trenle yolculuk yapıp, kitap okudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:44 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Kudret Demir Ortaokulundan 80 öğrenci, “Okuma Treni” etkinliği kapsamında, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla trende kitap okuyarak İzmir’e yolculuk yaptı.Salihli Kudret Demir Ortaokulu öğrencileri, e-Twinning projesi kapsamında, öğretmenleri ile birlikte İzmir Kitap Fuarına katıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Kudret Demir Ortaokulundan 80 öğrenci, “Okuma Treni” etkinliği kapsamında, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla trende kitap okuyarak İzmir’e yolculuk yaptı.
Salihli Kudret Demir Ortaokulu öğrencileri, e-Twinning projesi kapsamında, öğretmenleri ile birlikte İzmir Kitap Fuarına katıldı. Fuara katılmak için, Salihli’den İzmir’e trenle gidip gelen öğrenciler trende farkındalık oluşturmak için kitap okudu.
Okul olarak e-Twinning projesi ürettiklerini ifade eden okul öğrencilerinden Cemre Balgönül, “Projemizin adı ise Okuma Trenidir. Trende İzmir’e kadar çeşitli kitaplar okuyarak, İzmir’deki Kitap Fuarına katılacağız. Fuarda da yazarlarla tanışıp, çeşitli kitaplar alacağız. Fuardan aldığımız kitapları da, İzmir’den Salihli’ye dönerken, trende okuyacağız” dedi.
Kitap okumanın yeri ve zamanının olmadığını farkındalık oluşturmak için Okuma Treni etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten öğrencilerden Barış Çakar ise, “İzmir’e kadar tren yolculuğunda kitap okuyacağız” diye konuştu.
Kudret Demir Ortaokulu olarak okumaya çok önem verdiklerini ifade eden Okuma Treni Etkinliği Proje Sorumlusu Mahmut Şanver, “Bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla, bu etkinliği düzenledik. Manisa Okuyor projesi kapsamında da bu tür çalışmalarımızı yapmaktaydık, ancak bunu ulusal anlama taşımak için e-Twinning projesi ile Yazarlarımızla Buluşuyoruz, Okuma Treni etkinliği düzenledik. Bu bağlamda Salihli Gümüşçayı Tren İstasyonu’ndan, bize tahsis edilen trenle İzmir’e hareket ederek, 23. İzmir Ulusal Kitap Fuarına katılmayı planladık. Fuarda öğrencilerimiz sevdikleri yazarlarla, şairlerle tanışma imkanı bulacak” dedi.
Fuara 6 öğretmen ve 80 öğrenci ile katıldıklarını belirten Şanver, “Günümüzü fuarda en güzel şekilde değerlendirip, öğrencilerimiz geri tren yolculuğu yaparak, trende kitap okuyacak” diye konuştu.
Kudret Demir Ortaokulu olarak İzmir Kitap Fuarına sürekli katıldıklarını belirten Okul Müdürü İlker Atalay ise şunları söyledi:
“Daha önce karayolu ile katıldığımız bu etkinliğe, öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu e-Twinning projesi çerçevesinde kitap kurdu olan öğrencilerimizle trenle yapmış olmanın gururu içerisindeyiz. Öğretmen ve öğrencilerime bu farkındalıktan dolayı teşekkür ediyorum."

Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadıÜlkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı
Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!
Devlet Bahçeli hakkında olay sözlerDevlet Bahçeli hakkında olay sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Doğu Perinçek'ten tartışma yaratacak erken seçim açıklaması: Bu bir darbe girişimi

Doğu Perinçek'ten tartışma yaratacak erken seçim açıklaması: Bu bir darbe girişimi

Erken seçim kararı gündeme bomba gibi düştü! Peki yeni sistem nasıl işleyecek?

Erken seçim kararı gündeme bomba gibi düştü! Peki yeni sistem nasıl işleyecek?

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.