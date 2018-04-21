Trenle yüzlerce kişi nostaljik yolculuk yaptı

Elazığ’da yüzlerce kili nostaljik tren yolculuğu yaprak, tarihiyle bilinen Palu ilçesini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Elazığ Valiliği himayesinde, Palu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizesinde Elazığ Belediyesi, Palu Kültür ve Dayanışma Derneği desteğiyle Harput ve Palu’ya dikkatleri çekmek için Harput-Palu Kültür yolu Nostaljik Tren yolculuğu etkinliği düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı nostaljik tren yolculuğu Elazığ’da tren garında Mehteran eşliğinde başladı. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, yolculuğa katılanları tren garından selamlayarak uğurladı. Tren yolculuğu ile Palu ilçesine gidenler Hükümet Konağı önünde açılan sanatsal ve kültürel sergiyi gezip, halay çekti. Ardından geziye katılanlar tarihi yerlerini gezdi.

Harput-Palu kültür tren yolculuğu etkinliğinin dördüncüsünü düzenlediklerini belirten Kaymakam Mehmet Öztürk, “Sizleri burada görmekten dolayı gerçekten mutluluk duyuyoruz. Palu’da meşhur bir arkadaşımız Palu’yu anlatacak şekilde bir laf söyledi. Palu’yu anlatmaya gerek yok. Zaten görüyorsunuz. Ama anlatılacak çok şey var. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Palu tarihi ve kültürel zenginliği olan bir yer. Bundan 3 yıl önce Palu’ya geldiğiniz zaman ne gideceğiniz bir yer, ne kalacağınız bir yer nede dolaşa bileceğiniz bir mekan vardı. Palu çok kısa bir süre içerisinde hem restorasyon çalışmaları kapsamında hem de turizmin alt yapısının geliştirilmesi kapsamında uzun sürede alınabilecek mesafeyi çok kısa bir sürede aldı" dedi.

Palu’nun tarihi yönden çok güzel bir yer olduğunu dile getiren vatandaşlardan Havva Gülyüz, "Harput’u gezdim, Mardin’i gezdim hepsiyle beraber bütünleşen bir yer. İnsan yapılan etkinlikleri gördüğü zaman en azından restorasyon yapılmış. Bunlar çok güzel. Fakat ben biraz geç kalındığını düşünüyorum. Özellikle restorasyonlar konusunda. Burada ki binalara çok yazık olmuş. Köprü, kilise, camilerimiz tamamen harabeye dönmüş sonradan yapılmış. Yine de yapılmış olması çok güzel. Keşke daha önceden yapılmış olsaydı daha önce turizme kazandırılsaydı. En azından burayı herkes tanırdı. Mardin ve Harput gibi daha önceden tanınan ve turizmin etkili olduğu bir yer ola bilirdi. Ama bundan sonra yapılmış olması bile çok güzel. Suyun, köprünün olması çok güzel. Yeşillik zaten bir cennet gibi. Doğal güzelliği olarak çok güzel” diye konuştu.

Trenle yolculuk yaptıklarını belirten Yusuf Fırat ise, “İlk defa buraya geldik. Buraları gördük. Çok güzel yerler. Rağbet görmesi, Önem arz etmesi çok güzel. Buralara yatırım yapılması lazım. Turizm açısından çok önemli ve güzel yerler. Gördük, gezdik, kaleye çıktık. Çok güzeldi” diye konuştu.

Geziye yüzlerce kişinin yanı sıra AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İlçe Kaymakamı Mehmet Öztürk, Belediye Başkanı, Mehmet Sait Dağoğlu, Palu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fazıl Ülgen de katıldı.