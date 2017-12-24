HABER

Tribün lideri öldürüldü! Konyaspor maçından sonra...

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 20:23 | Son Güncelleme 5 saat önce

Güngören’de, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıkan Dadaş Mehmet olarak bilinen ve Genç Fenerbahçeliler grubunun önderlerinden olduğu öğrenilen Mehmet Altunkaynak, otomobilden inerek yakınına gelen bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Çağrılan ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altunkaynak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kendisine doğru 17 mermi ateş edilen Altunkaynak’ın, vücudunun çeşitli yerlerine 9 mermi isabet aldığı belirlendi. Altunkaynak’ın cenazesi otopsi için Adli tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Altunkaynak’ın cenazesinin, yarın öğle vakit Güngören Kuyulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Görgü tanığı arkadaşı Mustafa Göl, "Elinde çayla geldi, arkadan biri gelip mermileri saydırdı. Sonra bu taraf doğru kaçtı, 20-25 yaşlarında biriydi" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe tribün silahlı saldırı dadaş mehmet
Korkunç olay! Kayıp kadının cesedini kedi ve köpekler yemiş

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedini kedi ve köpekler yemiş

İstanbul'da faciaya ramak kala! Bonzai kullanan kamyon şoförü iş yerine daldı!

İstanbul'da faciaya ramak kala! Bonzai kullanan kamyon şoförü iş yerine daldı!

23 yaşındaki gencin korkunç sonu!

23 yaşındaki gencin korkunç sonu!

En Çok Okunan Haberler

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

KHK'da yeni madde! Eylemlere katılanlara dokunulmazlık

KHK'da yeni madde! Eylemlere katılanlara dokunulmazlık

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Yeni Türkiyeye hoşgeldiniz. Cinayet, gasp ve tecavüzün serbest olduğu yeni ve ışıl ışıl bir türkiye.
Allah rahmet etsin.gençler bu gibi insanları örnek almasın.
tribün lideri maçı kahvede mi izliyor. üzüldüm ayrıca.
Allah rahmet eylesin Fenerbahçe tribünlerinin en cesur en mert insanlarından biriydi bu tribünün gençleri onun yanında kendini güvenli hissederdi mekanın cennet olsun dadaş abi.
Mekanın cennet olsun abim.Canından çok sevdiğin Sefa reise kavuştun
fenerbahçe yi takım halinde öldürmeye kalktılar, bir şey olmadı, mehmet topala ateş ettiler bir şey olmadı. taraftar liderini öldüreni mi bulacaklar ????
Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap’ta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir.(maide süresi )
başka seylerdede liderlik yapmaya çalismistir rahmetli lider olmus simdi
Diğer Haberler
Son dakika! Şemdinli'de el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika! Şemdinli'de el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Galatasaray Göztepe maç özeti, golleri ve tartışmalı pozisyonlar: GS, Göztepe’yi 3 golle geçti!

Galatasaray Göztepe maç özeti, golleri ve tartışmalı pozisyonlar: GS, Göztepe’yi 3 golle geçti!

Yer: Beyoğlu! Binlerce kişi akın etti

Yer: Beyoğlu! Binlerce kişi akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç hediye! Kafesin içinde getirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç hediye! Kafesin içinde getirdiler

Milli Piyango bileti satmak için sırtına bakın ne yazdı: Müge Anlı'yı meşgul etmeyin!

Milli Piyango bileti satmak için sırtına bakın ne yazdı: Müge Anlı'yı meşgul etmeyin!

Başbakan Yıldırım'dan son dakika öğretmen ve memur ataması müjdesi!

Başbakan Yıldırım'dan son dakika öğretmen ve memur ataması müjdesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.