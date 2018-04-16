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"Trileçe, çok fazla konuşulmayan bir dönemi anlatıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT ortaklığıyla hazırlanan "Trileçe" adlı film, 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan bir kardeşlik hikayesini ele alıyor - Filmin yönetmeni Sönmez: - "Filmde, Türkiye'nin en zor döneminde yoklukların, siyasi problemlerin yaşandığı bir zamanda Üsküplü bir çocuğun yetim kalmasıyla birlikte mahallelinin ona sahip çıkmasını ve çocuğun bir şekilde Üsküp'teki akrabalarına gidişini anlattık" - "Senaryoyu okuduğumda çok beğendim. Çünkü naif, sıcak, küçük insan hikayelerini anlatmayı severim. Kendi filmlerinde de bu tarz hikayeler anlatmayı tercih ediyorum"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT ortaklığıyla hazırlanan "Trileçe" adlı film, Eylül ayında vizyona girecek.

Çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen yapım, 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan bir kardeşlik hikayesini ele alıyor.

Senaryosunu Erkan Işıklı'nın kaleme aldığı Trileçe'nin yönetmen koltuğunda, son filmi "Elveda Katya" ile tanınan Ahmet Sönmez oturuyor.

Bir tatlı isminden hareketle hikayesi oluşturulan, "Trileçe"ye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Sönmez, filmin Türkiye'de başlayarak Üsküp'te sona eren ve trende devam eden bir yol hikayesi olduğunu söyledi.

Sönmez, yapımın Türkiye'nin 1945 yılı atmosferinde geçtiğini belirterek, "Filmde, Türkiye'nin en zor döneminde yoklukların, siyasi problemlerin yaşandığı bir zamanda Üsküplü bir çocuğun yetim kalmasıyla birlikte mahallelinin ona sahip çıkmasını ve çocuğun bir şekilde Üsküp'teki akrabalarına gidişini anlattık." dedi.

- "Travmaların yaşandığı, korku dolu bir dönem"

Türkiye'de 1945 yılının çok zorlu bir dönem olduğuna dikkati çeken Sönmez, şunları anlattı:

"1950 öncesi dönem ülkemizde çok fazla konuşulmayan, yazılmayan ama çok büyük kırılmaların, travmaların yaşandığı, korku dolu bir dönem. 2. Dünya Savaşı'nın bittiği, Türkiye'nin savaşa girmediği ama büyük bir yokluğun yaşandığı, üretimin olmadığı hatta temel tüketim maddelerinin ekmek gibi karne ile dağıtılması, ezanın Türkçe okutulduğu, insanların dini yaşayışlarıyla ilgili travmaların da yaşandığı bir dönem. Biz filmde biraz bu atmosferleri de yaşatmaya çalıştık."

Sönmez, filmde naif bir insan hikayesi anlatıldığına da dikkati çekerek, "Senaryoyu okuduğumda çok beğendim. Çünkü naif, sıcak, küçük insan hikayelerini anlatmayı seviyorum. Kendi filmlerimde de bu tarz hikayeleri anlatmayı tercih ediyorum." diye konuştu.

Filmin çekimlerinin ise yoğun bir tempoyla, 4 haftada tamamlandığını aktaran Sönmez, çekimlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Filmin mahalle sahneleri İstanbul'da Işıklar Platosu'nda, Sirkeci Tren Garı'nda geçti. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi mahallesinde filmin diğer sahnelerini tamamladık. Ayrıca İzmir'de buharlı tren bir tane sadece Uşak'tan geliyor. Bu bakımdan İzmir Alsancak hat boyunda da filmin tren sahneleri çekildi."

Aksiyon sahnelerinin de yer aldığı filmin yapımcılığını Mahmut Özden üstleniyor.

Müziklerini Tamer Çıray'ın, kostümlerini ise Ebru Tunçoktay'ın hazırladığı "Trileçe"nin başrollerinde ise Derda Yasir Yenal ve Emirhan Oktay yer alıyor.

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Ahmet Sönmez Trileçe filmi

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