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Tropikal ormanlarda yaşıyor! Erzincan'da ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 17:37 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan ve Güney Amerika’nın tropikal ormanlarında yaşayan "tukan" cinsi kuş ele geçirildi.

Tropikal ormanlarda yaşıyor! Erzincan'da ele geçirildi

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, E-80 karayolunun Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi mevkisindeki yol kontrol noktasına gelen ve İstanbul'a giden İran plakalı yolcu otobüsü durduruldu.

İZİNSİZ YURDA SOKULAMIYOR

Otobüsteki aramada, İran uyruklu yolcu M.K.A'ya ait olduğu belirlenen ve yolcu koltuğu altındaki kafeste yer alan "tukan" cinsi kuş ele geçirildi. Kuşun yurda sokulmasının izne tabi olmasına rağmen kaçak olarak Türkiye'ye getirildiği belirlendi.

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DEĞERİ 25 BİN LİRA

Açıklamada, "tukangiller" familyasından olan, Güney Amerika'nın tropikal ormanlarında yaşayan, kırmızı uçlu siyah büyük gagalı, güçlü ayaklı, kısa ve yuvarlanmış kanatları bulunan, 4-5 renk tüy tonuna sahip kuşun piyasa değerinin yaklaşık 25 bin lira olduğu bilgisi paylaşıldı. El konulan kuş, Erzincan Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etme" suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.K.A. da jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tukan kuşu Erzincan Kaçakçılık

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Mynet şimdi bu kuşun fiyatını millete uyandırdı ya .Millet şimdi doğru Afrika ya kuş avlamaya gider :)
Tropikal hayvan kardeş )) Afrikaya giderseler akbaba bulurlar
Her zamanki gibi haberi okumadın değil mi?
Boş dönmemek için o da akbaba getirir ...
Ama akbabayı satamaz :)
Bizim alt kat tukandı 5bine devrettiler.
@kardelentrafik Afrika‘ya giderlerse elleri boş dönerler, bu kuşun yurdu Güney Amerika...;)
yahu sallamışlar fiyatını.bildiğin tukan bu.ne konuşur ne bir özelliği var
Görevliler papağan da tutuklanmış mı peki... Yani kafese mi koydular...Ormana mı salmışlar. İklime uyum gösterir mi? Ulan yazık değil mi Allahın garibanını yerinden yurdundan ediyonuz? Pardon Ulan dediğim için özür dilerim. Haber falan izleyince böyle oluyor.
bu kuşun eti yenirmi acaba tadını merak ettim ben bulsam keser yerdim
Yavrum benim nasılda ponçik bakıyor:)
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