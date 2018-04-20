Troya Antik Kenti, THY ile dünyayı dolaşacak

Türk Hava Yolları, "Troya Antik Kenti" boyamasıyla giydirdiği TC-JTP kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağını basına tanıttı. Türk Hava Yolları, "Troya Antik Kenti" boyamasıyla giydirdiği TC-JTP kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağını basına tanıttı. Türk Hava Yolları Teknik Hangarında düzenlediği tanıtım törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman ve çok sayıda davetli katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk Hava Yolları olarak sadece ticari olarak değil, aynı zamanda topraklarının değerlerini dünyayla buluşturmayı görev edinmiş bir şirketiz. Biliyorsunuz UNESCO 1998 yılında Troya Antik Kenti’ni Dünya Kültür Miras Listesi’ne kabul etti. Bu yıl 20’inci yılı olması nedeniyle de Kültür Bakanlığı 2018 yılını Troya yılı ilan etti. Biz de bir uçağımıza Troya giydirmesi yaparak katkıda bulunduk ve bu katkıdan dolayı gurur duyuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Çanakkale bizim ruhumuz"

Tanıtımda konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Troya antik kentinin tarihi ve kültürel mirasımızın en önemli eserlerinden birisi olduğunu söyledi. Aycı, “Türk Hava Yolları olarak bu yıla nasıl destek oluruz diye düşündük. Çanakkale şehri bizim için özel bir şehir, Çanakkale bizim ruhumuz. Çanakkale bizim medeniyetimizin dünya medeniyeti karşısındaki dik duruşunun en önemli ifadesi. Sadece bizim Çanakkale destanımız değil, bizden önce de dramatik olaylara ve tarihe tanıklık etmiş coğrafyadır burası” şeklinde konuştu.

"Sancak taşıyoruz"

Homer’in İlyada ve Odisey destanlarında ‘kanatlı sözler’ ifadesinin geçtiğini hatırlatan Aycı, “Burası sözleri kanatlandıran bir coğrafya. Kanatlı sözlere en uygun şeylerden bir tanesi THY’nin kanatlarını açıp her gün 7/24 bütün dünya ile ülkemiz arasında kurduğu gönül ve medeniyet köprüleri. Biz sadece yolcu ve kargo taşımıyoruz, kültürel ve tarihsel birikimimizi de uçaklarımıza alıp götürüyoruz. Sancak taşıyoruz. Sancak taşıma göreviyle şereflendirilmiş bir şirket olarak da bu sancağın içerisinde Çanakkale ruhu da var. O ruhun içerisinde bizim medeniyet birikimimiz var, Homer’in İlyada’sı bile var. O medeniyetin temsilcileri olarak THY dünyada en çok noktaya her gün uçan havayolu olma şerefiyle havalanıyor, kanatlarını açıyor. Bu uçağımıza Troya simgelerini giydirerek medeniyetimizin, tarihimizin, bu coğrafyanın ve bu kültürün birikimlerini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu ülkenin gönüllü kültürel elçileriyiz“ ifadelerini kullandı.