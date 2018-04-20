Troya Antik Kenti, THY ile dünyayı dolaşacak

Türk Hava Yolları, "Troya Antik Kenti" boyamasıyla giydirdiği TC-JTP kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağını basına tanıttı.
Türk Hava Yolları, "Troya Antik Kenti" boyamasıyla giydirdiği TC-JTP kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağını basına tanıttı. Türk Hava Yolları Teknik Hangarında düzenlediği tanıtım törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende ilk konuşmayı yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk Hava Yolları olarak sadece ticari olarak değil, aynı zamanda topraklarının değerlerini dünyayla buluşturmayı görev edinmiş bir şirketiz. Biliyorsunuz UNESCO 1998 yılında Troya Antik Kenti’ni Dünya Kültür Miras Listesi’ne kabul etti. Bu yıl 20’inci yılı olması nedeniyle de Kültür Bakanlığı 2018 yılını Troya yılı ilan etti. Biz de bir uçağımıza Troya giydirmesi yaparak katkıda bulunduk ve bu katkıdan dolayı gurur duyuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
"Çanakkale bizim ruhumuz"
Tanıtımda konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Troya antik kentinin tarihi ve kültürel mirasımızın en önemli eserlerinden birisi olduğunu söyledi. Aycı, “Türk Hava Yolları olarak bu yıla nasıl destek oluruz diye düşündük. Çanakkale şehri bizim için özel bir şehir, Çanakkale bizim ruhumuz. Çanakkale bizim medeniyetimizin dünya medeniyeti karşısındaki dik duruşunun en önemli ifadesi. Sadece bizim Çanakkale destanımız değil, bizden önce de dramatik olaylara ve tarihe tanıklık etmiş coğrafyadır burası” şeklinde konuştu.
"Sancak taşıyoruz"
Homer’in İlyada ve Odisey destanlarında ‘kanatlı sözler’ ifadesinin geçtiğini hatırlatan Aycı, “Burası sözleri kanatlandıran bir coğrafya. Kanatlı sözlere en uygun şeylerden bir tanesi THY’nin kanatlarını açıp her gün 7/24 bütün dünya ile ülkemiz arasında kurduğu gönül ve medeniyet köprüleri. Biz sadece yolcu ve kargo taşımıyoruz, kültürel ve tarihsel birikimimizi de uçaklarımıza alıp götürüyoruz. Sancak taşıyoruz. Sancak taşıma göreviyle şereflendirilmiş bir şirket olarak da bu sancağın içerisinde Çanakkale ruhu da var. O ruhun içerisinde bizim medeniyet birikimimiz var, Homer’in İlyada’sı bile var. O medeniyetin temsilcileri olarak THY dünyada en çok noktaya her gün uçan havayolu olma şerefiyle havalanıyor, kanatlarını açıyor. Bu uçağımıza Troya simgelerini giydirerek medeniyetimizin, tarihimizin, bu coğrafyanın ve bu kültürün birikimlerini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu ülkenin gönüllü kültürel elçileriyiz“ ifadelerini kullandı.
Dünyayı 1 yıl boyunca böyle dolaşacak
İlker Aycı, ‘The Year Of Troy’ yazan ve Truva Atı resmi ile süslenen uçağın ‘Yeşiköy’ olan adının ‘Çanakkale’ olarak değiştirileceğini, ayrıca filodaki Airbus 330 tipi geniş gövdeli ‘Troy’ isimli uçağın da aynı resim ve yazıyla giydirileceğini söyledi. İki uçağın seferlerini bir yıl boyunca bu şekilde yapacağını belirten Aycı, “Hem yurtdışında uzak rotalara, hem de yurtiçindeki rotalara Troy’u götürerek Çanakkale’mizin tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Troya Yılı da hayırlı uğurlu olur inşallah. Şimdiden bereketi öğrendim. Çanakkale’ye gelen ziyaretçi sayısında iki katından fazla bir artış var. Bu bereketi artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’nın Truva Atı giydirilen bir uçak maketi hediye ettiği Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Truva Antik Kentinin sadece tarihi kalıntılarıyla değil, bünyesinde barındıracağı diğer unsurlarla da dünya çapında bir cazibe merkezi olması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Bir uçağa daha Troya giydirmesi yapılacak
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın Uzak Doğu’ya uçan bir uçağa da troya giydirmesini istemesinin ardından konuşan Aycı, “Bir tane de Airbus A330 giydireceğiz. Onun adı zaten Troy, o da dünyayı tur atacak. Daha uzun menzillere gidecek. Bir sene boyunca dünyayı dolaşacak. A321’in Yeşilköy olan adı da Çanakkale olarak değiştirilecek. Hem uzun menzilde hem dar gövde menzilinde Troy uçacak. Hem yurt içinde uzak rotalara hem de yurtiçindeki rotalara her yere Troy’u götüreceğiz. Çanakkalemizin tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Troya yılı da hayırlı uğurlu olur inşallah ben şimdiden bereketi öğrendim. Gelen ziyaretçi sayısında iki katından fazla bir artış var Çanakkale’ye. Bu bereketi artırmaya devam edeceğiz. Uçak içi dergimiz Skylife’ın kapağını Troya’ya ayırdık ve Troya’yı anlatan bir dosya hazırladık. Amacımız dikkat çekip farkındalığı artırmış oluyoruz" dedi.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise yaptığı konuşmada THY yönetimine Çanakkale’nin tanıtımına yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.
Konuşmasında THY yönetiminden bir taleplerinin daha olduğunu söyleyen Tavlı, “Bu Troya uçağı Avrupa’ya Troya’nın kültürünü Medeniyetini taşıyacak. Aynı zamanda Uzak Doğu’ya da bu Troya kültürünü, medeniyetini taşınması için bu filoya bir Troya uçağının da eklenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kabul edilişinin 20’nci yılında 2018 yılı "Troya Yılı" ilan edilmişti.
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