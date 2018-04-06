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"Troya" efsanesi doğduğu topraklarda sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 23:44 | Son Güncelleme

Anadolu Ateşi Dans Topluluğunun İzmir'deki gösterisinde 200 dansçı yer aldı

İZMİR (AA) - Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, "Troya" adlı gösterisini İzmir'de sahnedi.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği topluluğun "Troya" adlı gösterisinin İzmir özel galası, Halkapınar Spor Salonu'nda yapıldı. 3 bin yıllık Troya efsanesine yeniden hayat veren Anadolu Ateşi Dans Topluluğu gösteriyi 200 dansçı ile salona kurulan 400 metrekarelik alanda sahneye koydu.

Topluluk yarın da aynı salonda "Anadolu Ateşi" adlı gösterisini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

- "Troya'yı doğduğu topraklara getirdik"

Erdoğan, gösteri öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girişinin 20. yılı dolayısıyla 2018'in "Troya Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Böylesi bir programı İzmir'de sahneledikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Erdoğan, "Çünkü burası Troya efsanesinin başladığı yer. İzmir Troya efsanesinin yazarı Homeros'un memleketi. Troya efsanesini bütün dünyayı dolaştıktan sonra doğduğu topraklara yeniden getirdik." dedi.

Anadolu Ateşi olarak bugüne kadar 100 ülkede 5 binden fazla gösteri yaptıklarını belirten Erdoğan, bu sene 19. yılı kutladıklarını vurguladı.

Yeni projeleri olduğunun altını çizen Erdoğan, "Repertuarımıza 2 yeni gösteri dahil edeceğiz. Biri 'İstanbul Dreams', bunun prömiyerini haziran ayında İstanbul'da yapacağız. Diğeri de 'İpek Yolu'. Onu da önümüzdeki sezona yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ateşi izmir Troya

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