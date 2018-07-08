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"Troya Yılı", antik kentin ziyaretçi sayısını katladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

Troya Antik Kenti'nin UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası Listesi"ne kabulünün 20. yılı dolayısıyla 2018'in "Troya Yılı" ilan edilmesi, 5 bin yıllık geçmişe sahip antik kentin ziyaretçi sayısını dikkat çekici oranda artırdı - Geçen sene ilk 6 ayda 136 bin 106 kişinin ziyaret ettiği antik kenti, bu yılın aynı döneminde 233 bin 643 kişi gezdi - Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz: - "Çanakkale ve Troya, tüm dünya tarafından en çok bilinen yerler arasında bulunuyor ancak Çanakkale ve Troya'ya 'Troya Yılı'nın katkısı çok büyük oldu"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Troya Antik Kenti'nin UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası Listesi"ne kabulünün 20. yılı dolayısıyla 2018'in "Troya Yılı" ilan edilmesi, 5 bin yıllık geçmişe sahip antik kentin ziyaretçi sayısını katladı. Geçen senenin ilk 6 ayında 136 bin 106 kişinin ziyaret ettiği antik kenti, bu yılın aynı döneminde 233 bin 643 kişi gezdi.

AA muhabirinin Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, her yıl binlerce kişiyi ağırlayan antik kente bu yılın ilk yarısında gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat arttı.

Ocak-haziran 2017 döneminde 136 bin 106 kişinin ziyaret ettiği antik kenti, tanıtım organizasyonlarının da etkisiyle bu yılın aynı döneminde 233 bin 643 kişi gezdi. Bu sene 6 aylık dönemde aylık bazda en yoğun ziyaretçi sayısı, 51 bin 54 kişi ile nisan ayında gerçekleşti.

- "Tanınırlık daha da arttı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2018 Troya Yılı"nın önemli etkinliklerle sürdüğünü söyledi.

Troya'nın tüm dünya için bir kültür mirası olduğunu vurgulayan Dokuz, şöyle devam etti:

"Troya Antik Kenti'nin UNESCO tarafından 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20. yılı dolayısıyla 2018'in "Troya Yılı" ilan edilmesiyle bu tanınırlık daha da arttı. Çanakkale ve Troya tüm dünya tarafından en çok bilinen yerler arasında bulunuyor ancak Çanakkale ve Troya'ya 'Troya Yılı'nın katkısı çok büyük oldu."

- "Müzenin açılmasıyla ziyaretçiler buraya akın edecek"

Ağustos ya da eylül ayı içerisinde açılması planlanan yeni Troya Müzesi ile ziyaretçi sayının yıl sonuna kadar daha yüksek seviyelere ulaşmasını beklediklerini dile getiren Dokuz, şunları kaydetti:

"Müzenin açılmasıyla ziyaretçiler adeta buraya akın edecek. Çünkü Troya tüm dünya için bir değer. Troya'nın eserlerinin sergileneceği bu çok önemli müze de buna katkı sunacak ikinci bir unsur. Yıl sonuna kadar ümidimiz sayısal verilerin daha da artacağı yönünde."

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