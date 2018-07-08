"Troya Yılı", antik kentin ziyaretçi sayısını katladı

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Troya Antik Kenti'nin UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası Listesi"ne kabulünün 20. yılı dolayısıyla 2018'in "Troya Yılı" ilan edilmesi, 5 bin yıllık geçmişe sahip antik kentin ziyaretçi sayısını katladı. Geçen senenin ilk 6 ayında 136 bin 106 kişinin ziyaret ettiği antik kenti, bu yılın aynı döneminde 233 bin 643 kişi gezdi.

AA muhabirinin Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, her yıl binlerce kişiyi ağırlayan antik kente bu yılın ilk yarısında gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat arttı.

Ocak-haziran 2017 döneminde 136 bin 106 kişinin ziyaret ettiği antik kenti, tanıtım organizasyonlarının da etkisiyle bu yılın aynı döneminde 233 bin 643 kişi gezdi. Bu sene 6 aylık dönemde aylık bazda en yoğun ziyaretçi sayısı, 51 bin 54 kişi ile nisan ayında gerçekleşti.

- "Tanınırlık daha da arttı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2018 Troya Yılı"nın önemli etkinliklerle sürdüğünü söyledi.