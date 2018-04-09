Troya Yılı Kanada’nın üç kentinde tanıtıldı

AA muhabirine açıklama yapan Aslan, Troya’nın 20 yıl önce Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alındığını, Kültür ve Turizm Bakanlığının da bu nedenle 2018 yılını Troya Yılı ilan ettiğini belirterek şöyle devam etti:

Antik kentin tarihini anlatan ve kurulma çalışmaları devam eden Truva Müzesi hakkında ayrıntılı bilgi veren Aslan, Ottawa’da Kanada Akdeniz İncelemeleri Enstitüsü’nde ve Toronto’da ise Royal Ontario Museum’da kalabalık topluluklara konuştu. Aslan, etkinliklerde Troya Antik Kenti'nin tarihsel gelişimini ve yapılan arkeolojik çalışmaları slayt ve fotoğraflarla anlattı.

"Troya Yılı etkinlikleri kapsamında dünyanın birçok ülkesinde seminer, sempozyum ve konferanslar düzenleniyor. Biz de hem Troya Yılı’nı hem de bu yıl açılacak olan Troya Müzesi’ni Kanada’ya anlatıp tanıtmak için Bakanlığımızın organizasyonu ile üç ayrı şehirde konferanslar düzenledik. Troya Milli Parkı ve çevresinin bir cazibe merkezi haline getirilmesi için gerçekleştirilen birçok çalışmadan birisiydi bu."

- Türkiye-Kanada diplomatik ilişkilerinin 75.yılı

Bu yılın aynı zamanda Türkiye-Kanada diplomatik ilişkilerinin 75.yılı olduğunu aktaran Prof. Dr. Aslan, "Kanada’nın Newfoundland eyaletinden Çanakkale’ye 1915’te asker gittiğini ve bunlardan 44’ünün mezarının Çanakkale’de olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Çanakkale, Kanadalılar için de çok önemli bir tarihi nokta özelliğinde. Bu konudaki sıcak yaklaşımı St. John’s kentindeki konferansta gördük. İlişkilerimizin bu kapsamda gelecekte daha ileri noktalara geleceğini umut ediyorum." diye konuştu.

- Tanıtıma olumlu katkı

Türkiye’nin Toronto Kültür ve Turizm Ataşesi Derya Şerbetçi Acar da Troya Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansla Troya’yı Kanada’da tanıtmayı amaçladıklarını kaydederek "Kanada’nın her üç kentinde düzenlenen konferanslara gösterilen ilgi bizi çok mutlu etti. Bu tanıtımların, ülkemize yapılacak olan seyahatleri olumlu etkilediğini gözlemledik. Bu tür faaliyetleri artırarak sürdüreceğiz." dedi.