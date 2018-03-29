TRT çalışanlarına KO-MEK’ten eğitim

14 yıldır il dışından gelen birçok kursiyere meslek ve sanat branşında eğitim veren KO-MEK, şimdi de Türkiye’nin önde gelen kurumlarından olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumundan (TRT) bir grup personele Fiber Optik eğitimi verdi.

Kocaeli ve çevre illerden gelen Fiber Optik Kursu açma konusunda vatandaşlardan gelen isteği değerlendiren KO-MEK, kısa sürede alt yapı çalışmalarını tamamlayarak alanında uzman usta öğreticilerle eğitimlere başladı. Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) işbirliğinde açılan kurs ile eğitim sonrasında başarılı olan kursiyerler sertifikalarını alarak iş hayatına atılma imkanı buldular.

Artık teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaygın kullanım alanına ulaşan Fiber Optik kablolar hem daha güvenli hem de daha dayanıklı olduğu için şimdiden birçok kurum ve kuruluşta yaygın olarak kullanılmaya başladı. Alt yapı çalışmalarında fiber optik kablo kullanımını yaygınlaştıran Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) personelinin eğitimi için ise KO-MEK’i seçti. Kursiyerler atölye ortamında geçen 48 saatlik teorik eğitimler sonrasında pratik uygulamalar için fiber optik üretim fabrikalarını ziyaret ettiler.