HABER

TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftira

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 20:53 | Son Güncelleme

TRT Çocuk kanalında yayınlanan bir çizgi filmde, eşeğe istismar görüntüsü yer aldığı iddia edildi. TRT Çocuk'tan yapılan açıklamada "Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne, hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır." denildi.

‘Maysa ve Bulut / Kolaycılık’ isimli çizgi film TRT Çocuk kanalının YouTube sayfasına eklendi. Çizgi filmde bir erkeğin eşeğe tecavüz ettiği iddiası sosyal medyada çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

TRT Çocuk ekranlarına gelen bu görüntüye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. 'TRT Çocuk' kısa süre içinde Türkiye'de en çok konuşulan konular arasına girdi.

TEPKİ

TEPKİ2

TRT ÇOCUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

TRT Çocuk'tan yapılan açıklamada "Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne, hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır." denildi.


PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksinizİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksiniz
'33. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali' sona erdi'33. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali' sona erdi
Avrasya Tüneli'ne otobüsle tersten girdi gözaltına alındıAvrasya Tüneli'ne otobüsle tersten girdi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TRT Çocuk eşeğe tecavüz TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Maysa ve Bulut

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.