TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Açıklama geldi: İftira

‘Maysa ve Bulut / Kolaycılık’ isimli çizgi film TRT Çocuk kanalının YouTube sayfasına eklendi. Çizgi filmde bir erkeğin eşeğe tecavüz ettiği iddiası sosyal medyada çok konuşuldu.
TRT Çocuk ekranlarına gelen bu görüntüye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. 'TRT Çocuk' kısa süre içinde Türkiye'de en çok konuşulan konular arasına girdi.
TRT Çocuk'tan yapılan açıklamada "Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne, hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır." denildi.
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