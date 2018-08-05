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TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 20:53 | Son Güncelleme

TRT Çocuk kanalında yayınlanan bir çizgi filmde, eşeğe istismar görüntüsünün yer aldığı iddia edildi. TRT Çocuk'tan yapılan açıklamada, "Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne, hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır." denildi.

‘Maysa ve Bulut / Kolaycılık’ isimli çizgi film TRT Çocuk kanalının YouTube sayfasına eklendi. Çizgi filmde bir erkeğin eşeğe tecavüz ettiği iddiası sosyal medyada çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

TRT Çocuk ekranlarına gelen bu görüntüye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. 'TRT Çocuk' kısa süre içinde Türkiye'de en çok konuşulan konular arasına girdi.

TEPKİ

TEPKİ2

TRT ÇOCUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerde bir kişinin eşeğe cinsel tacizde bulunduğu iddialarının ardından TRT Çocuk'tan açıklama geldi.

tweet

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli bir şekilde servis edilen TRT Çocuk kanalına dönük iftira dolu yayınlar üzerine aşağıdaki açıklamanın gereği doğmuştur.

TRT Çocuk kanalımızda yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filminde yer alan fırtına sahnesinde herkes telaşla koşturarak zararı azaltmak için çaba harcarken, bir oba sakini de eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalışmaktadır.

Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne; hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır.

Maalesef bazı haber siteleri de bu hastalıklı zihniyetin maksatlarına ortak olarak TRT Çocuk kanalına yönelik büyük bir iftiraya yayınlarında yer vermişlerdir.

Kendi sapık yaklaşımlarını, TRT Çocuk ve yörüklerin hayatının anlatıldığı Maysa ve Bulut çizgi filmini de alet eden bu aşağılık iftirayı, bütün varlığımızla ve inancımızla reddediyoruz.

TRT Çocuk kanalına bu türden iftiralarla dil uzatmaya tevessül edenleri milletimiz huzurunda bir kez daha lanetlediğimizi tekrar ediyoruz.

Gerekli tüm yasal süreçlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."


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TRT Çocuk eşeğe tecavüz TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı! Maysa ve Bulut

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