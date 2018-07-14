TRT Diyanet'te 22 Haziran’da yayımlanan Tasavvuf Musikisi programında, bestesini Ahmet Hatipoğlu’nun yaptığı bir ilahi seslendirildi. “Bulanlar Hakkı Buldu” adli ilahi yayını sırasında eseri tanıtan yazı ekranlara geldiğinde, eserin güftesinin Fethullah Gülen’e ait olduğu anlaşıldı.
Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, konu ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
'KİMDEN GÜÇ ALIYORLAR?'
“TRT Diyanet, yurttaşların parası ile finanse edilip TRT ile sözleşme yaparak yayın yapan bir televizyon kurumu. Amacı da halkı dini konularda bilgilendirmek. Söz konusu 22 Haziran tarihli kayda baktığımızda ise tablo oldukça vahim. Görünün o ki FETÖ Pensilvanya’da firarda, güftesi Diyanet’in kanalında. FETÖ ile mücadele edildiği söylenirken, neredeyse her gün operasyon düzenlenirken, nasıl oluyor da TRT Diyanetkanalında Fethullah Gülen’in güftesi yayınlanabiliyor. Hem de darbe girişiminin seneyi devriyesinde. Kimden güç alıp bu yayına cesaret ediyorlar?
"RESMEN 'BURADAYIM' MESAJI"
“Anlaşılan o ki kripto FETÖ’cüler işbaşında. Devletin kanalında FETÖ’nün bir numarası güftesiyle resmen “ben buradayım” mesajı veriyor. Eğer terörle mücadale ise FETÖ’nin bir numarasının güftesini yayınlayanlar hakkında derhal işlem yapılmalıdır. Darbe girişiminin yankıları ve tartışmaları hala sürerken örgütün bir numarası devletin kanalında boy gösterebiliyorsa bu mücadelede en hafif deyimiyle bir eksiklik var.”
TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu
Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Okuyucu Yorumları 15 yorum