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TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 13:27 | Son Güncelleme

TRT Diyanet'te Tasavvuf Musikisi programında 'Fethullah Gülen' skandalı yaşandı. “Bulanlar Hakkı Buldu” adli ilahi yayını sırasında eseri tanıtan yazıyı görenler şoke oldu.

TRT Diyanet'te 22 Haziran’da yayımlanan Tasavvuf Musikisi programında, bestesini Ahmet Hatipoğlu’nun yaptığı bir ilahi seslendirildi. “Bulanlar Hakkı Buldu” adli ilahi yayını sırasında eseri tanıtan yazı ekranlara geldiğinde, eserin güftesinin Fethullah Gülen’e ait olduğu anlaşıldı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, konu ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

'KİMDEN GÜÇ ALIYORLAR?'

“TRT Diyanet, yurttaşların parası ile finanse edilip TRT ile sözleşme yaparak yayın yapan bir televizyon kurumu. Amacı da halkı dini konularda bilgilendirmek. Söz konusu 22 Haziran tarihli kayda baktığımızda ise tablo oldukça vahim. Görünün o ki FETÖ Pensilvanya’da firarda, güftesi Diyanet’in kanalında. FETÖ ile mücadele edildiği söylenirken, neredeyse her gün operasyon düzenlenirken, nasıl oluyor da TRT Diyanetkanalında Fethullah Gülen’in güftesi yayınlanabiliyor. Hem de darbe girişiminin seneyi devriyesinde. Kimden güç alıp bu yayına cesaret ediyorlar?

"RESMEN 'BURADAYIM' MESAJI"

“Anlaşılan o ki kripto FETÖ’cüler işbaşında. Devletin kanalında FETÖ’nün bir numarası güftesiyle resmen “ben buradayım” mesajı veriyor. Eğer terörle mücadale ise FETÖ’nin bir numarasının güftesini yayınlayanlar hakkında derhal işlem yapılmalıdır. Darbe girişiminin yankıları ve tartışmaları hala sürerken örgütün bir numarası devletin kanalında boy gösterebiliyorsa bu mücadelede en hafif deyimiyle bir eksiklik var.”

sdsada

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TRT TRT diyanet Tasavvuf Musikisi programı Fethullah Gülen Bulanlar Hakkı Buldu

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
hala insan kandırmaya çalışıyorsunuz. devletin içine akp ve gülen çetesi beraber sızmadı mı, sınav sorularını beraber çalmadılar mı, insanları o mercilere torpille beraber getirmediler mi, bunca yıldır? ikiside aynı zihniyet, araları türkiyeyi bölüşemedikleri için bozulmadı mı?
Bir gün kucaklaşıp sarılıp işte bitti hasret derlerse kimse şaşırmasın.
milleti sizofreni yaptiniz yani herseyde yok mesaj yok sinyal. trt yanlislikla vermis olabilir sonucta bir teror orgutu izleri hemen silinmiyor ben bile yeni gordum boyle bisiyi
TRT nin binlerce dakikalık arşivi var. İçeriğin alt yazısında böyle birşeyin olduğunu onu yapan bilebilir. Önceden de her saniyesinin kontrolü mümkün değil. Ben burdayım mesajını vere vere bununla mı verecek. Vay güftehor vay
E HERKES NEDEN TİYATRO DİYOR..NEDEN MUCADELENİN FETOYLE DEGİLDE O GÖRUNTUDE ASIL MUHALİFLERLE YAPILDIGINI YAZIYORLAR..inanası geliyor insanın
bitmezzz.sizin aranızdaki dostluk bitmez.anca bu fakir bu suskun bu geçim dersine düşmüş milleti kandırırsınız.amk yalancıları sizi.
Zaten darbeyi planlayan ve gerceklestiren fetullah gulen, akp ve havuz medyasi degil mi ?
abartmayın.
DEVLET VE KURUMLARI FETULLAHLA İÇ İÇELER. FETULLAHIN ÇAPSIZ KİMSESİZ MURİTLERİNE DOKUNUYORLAR. PARALI BUROKRASİ OLANINA DOKUNAMIYORLAR.
Diyanette daha fetonun bir sürü uygulamaları var.Mesela cum'a hutbesi okunurken amin demek haram . Bu uygulama feto cular tarafından dine sokulmuştur.
Sayın vekil kimin içinden kimi arıyorsunuz adamlar hala devletin içinde yeni alınan 18 bin kişiye bakmak lazım fetöcü hariç herkesi almışalar ama ne hikmetse mecliste bir kişi bile yok bunlarda normal bence
kandırıldık derler biter gider
normal şeyler şaşırmadım
uyuma içişleri bakanı, pislikler hala temizlenmemiş.
Adam haklı beyler.
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