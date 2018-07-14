TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT Diyanet'te 22 Haziran’da yayımlanan Tasavvuf Musikisi programında, bestesini Ahmet Hatipoğlu’nun yaptığı bir ilahi seslendirildi. “Bulanlar Hakkı Buldu” adli ilahi yayını sırasında eseri tanıtan yazı ekranlara geldiğinde, eserin güftesinin Fethullah Gülen’e ait olduğu anlaşıldı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, konu ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

'KİMDEN GÜÇ ALIYORLAR?'



“TRT Diyanet, yurttaşların parası ile finanse edilip TRT ile sözleşme yaparak yayın yapan bir televizyon kurumu. Amacı da halkı dini konularda bilgilendirmek. Söz konusu 22 Haziran tarihli kayda baktığımızda ise tablo oldukça vahim. Görünün o ki FETÖ Pensilvanya’da firarda, güftesi Diyanet’in kanalında. FETÖ ile mücadele edildiği söylenirken, neredeyse her gün operasyon düzenlenirken, nasıl oluyor da TRT Diyanetkanalında Fethullah Gülen’in güftesi yayınlanabiliyor. Hem de darbe girişiminin seneyi devriyesinde. Kimden güç alıp bu yayına cesaret ediyorlar?