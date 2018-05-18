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TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 21:28 | Son Güncelleme

TRT 1'de yayınlanan Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları sosyal medyada olay oldu.

Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

TRT'de Kur'an okuyan hocanın kaşları olay oldu

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TRT'de Kur'an okuyan hocanın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan hocanın kaşları olay oldu
TRT 1'de yayınlanan Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları sosyal medyada olay oldu.
2 / 5

TRT'de Kur'an okuyan hocanın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan hocanın kaşları olay oldu
Ramazan Sevinci programında Kur'an-ı Kerim okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
3 / 5

TRT'de Kur'an okuyan hocanın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan hocanın kaşları olay oldu
Mustafa Özyılmaz, TRT'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birinci olmuştu.
4 / 5

TRT'de Kur'an okuyan hocanın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan hocanın kaşları olay oldu
5 / 5

TRT'de Kur'an okuyan hocanın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan hocanın kaşları olay oldu
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Özyılmaz Kur'an-ı Kerim TRT

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
hocaların gercek yuzu hocalarda evrım degıstırdı gunumuzdekı hıcbır hocaya guvenmıyorum tamamen maddıyatcılar
herkes kendi hatasını baksin
hoca maaşalah maaşalah yakışmış hamdolsun
modern bir hocaymış.kaş almak günah diyen cübbeli ahmet di ama o da kaşını gözünü alıyormuş.cünki abdest alırken gözüne gidiyormuş bak sen şu işe.
Ya arkadaslar hocalar caga ayak uyduruyor laf ediyorsunuz. geri kaliyor laf ediyorsunuz. adam belli ki sosyal bir hoca
gencecik kızlara kaş aldırmayın haram diyorlar kendileri de keyiflerine göre.. lağım çukuru bunlar.
hocanın okuduguna temizliğine karizmazına ve diksiyonuna bak . tipine kaşına gözüne değil bırakın şekilciliği
ŞİMDİ C H P LİLER BU HOCA ŞEY MEY. DERLER. AMA DÜNE KADAR VE HERZAMAN LGBT İSİMLİ TOPLULUK ! İÇİN CİNSEL TERCİHLERİ BUNLARIN. ÖZGÜRLÜK VAR .. DÜNYA GÖRÜŞÜ VAR DEYİP SAVUNANLAR.. NASIL ÇIĞIRTKANIKLAR YAPACAKLAR BU C H P LİLER BAKACAM YORUMLARINA . :)
insan bakımlı olmalı! bir şeye haram demek için Allahın emri gerekir. ayrıca din paspallığı emretmez... bunlar Hep Kuranın yerine geleneği koymaktan kaynaklanıyor. ayda yılda bakımlı temiz bir din adamı gördük Allah aşkına başlamadan bitirmeyin bu umudu!
Süslüman deyince kızıyorlar.
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