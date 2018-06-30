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TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 20:40 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine giderken, muhalefet tarafından yoğun bir şekilde eleştirilen TRT'den flaş bir istifa geldi. Sunucu Zafer Kiraz sosyal medyadan paylaştığı bir video ile TRT'den istifa ettiğini açıkladı.

24 Haziran seçimlerine doğru muhalefete ayırdığı sürelerle sıkça gündeme gelen TRT’de flaş bir istifa gündeme geldi.

“TRT EKRANLARINI BIRAKIYORUM”

TRT’nin ana haber sunucusu Zafer Kiraz sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile TRT’den istifa ettiğini duyurdu. Kiraz konuyla ilgili, “Pazartesi’den itibaren gördüğüm lüzum üzerine ana haber ve TRT ekranlarını bırakıyorum. Bir başka yerde bir başka zaman yine karşınızda olacağım inşallah…” açıklamasını yaptı.

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TRT Zafer Kiraz istifa 24 haziran seçimleri muhalefet

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