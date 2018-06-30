TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

24 Haziran seçimlerine doğru muhalefete ayırdığı sürelerle sıkça gündeme gelen TRT’de flaş bir istifa gündeme geldi.

“TRT EKRANLARINI BIRAKIYORUM”

TRT’nin ana haber sunucusu Zafer Kiraz sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile TRT’den istifa ettiğini duyurdu. Kiraz konuyla ilgili, “Pazartesi’den itibaren gördüğüm lüzum üzerine ana haber ve TRT ekranlarını bırakıyorum. Bir başka yerde bir başka zaman yine karşınızda olacağım inşallah…” açıklamasını yaptı.





