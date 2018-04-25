TRT geleceğin iletişimcilerini seçiyor

Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek gençlerin nitelikli ve daha özgün projeler üretmelerini teşvik amacı ile düzenlenen "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" için başvurular sürüyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya, Balkanlar ve KKTC'de iletişim eğitimi alan öğrenciler, Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na 4 Mayıs 2018 tarihine kadar başvurabilecek.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yarışma, "Sesli-Görüntülü Habercilik, Radyo Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığı ile İnternet Yayıncılığı" olmak üzere 4 ana dal ve 10 alt kategoriden oluşuyor.

Yarışma için birincilik ödülleri 4 bin lira, ikincilik ödülleri 3 bin lira, üçüncülük ödülleri ise 2 bin lira olarak belirlendi.

TRT'nin, gençlerin nitelikli ve başarılı bir eğitim hayatı sürmelerine katkı sağlamak amacıyla başlattığı ve "Gençlere önem vermek, geleceğe önem vermektir" ilkesiyle düzenlenen yarışma, her yıl daha kaliteli eserlerin üretilmesine öncülük etmeyi hedefliyor.

Açıklamaya göre yarışmada, "Sesli-Görüntülü Habercilik" kategorisinde "Televizyon Haberi", "Televizyon Haber Programı" ve "Televizyon Spor Haberi" dallarında, "Radyo Yayıncılığı" kategorisinde "Eğitim, Kültür, Müzik, Belgesel ve Haber Programı" ile "Drama Programı" dallarında, "Televizyon Yayıncılığı" kategorisinde de "Kısa Film", "Belgesel Film" ve "Televizyon Programı" dallarında ödül verilecek.

Ayrıca "İnternet Yayıncılığı" kategorisinde "İnternet Sitesi (Blog, Tematik Haber Siteleri)" ve "Sosyal Medya Projesi (Youtube, Vlog, Instagram, Twitter, Facebook, Google +)" dallarında ödüller sahiplerini bulacak.

