TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber spikeri Tuğba Dalkılıç, canlı yayında iki kez, TSK'nin Afrin'de sivilleri hedef aldığını söyledi.

Canlı yayını izleyenler duyduklarına inanamazken, TRT ekranlarındaki hata kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Gelen tepkiler üzerine Dalkılıç, sosyal medya hesabından bir düzeltme mesajı paylaştı:

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

​TRT Haber'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise spiker hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Afrin’deki Burseya Dağı’nın TSK ve ÖSO güçlerince alınmak üzere olduğunu söylediği sırada yapılan canlı yayında, spiker Tuğba Dalkılıç şunları söyledi: “Muhabirlerimiz çok önemli bilgiler verdi. Mesela az önce Bülent Çulcuoğlu hemen çatışmaların yaşandığı bölgeden dedi ki, ‘TSK, sivillere işte bu noktadan saldırıyordu.'”

​TRT HABER: SPİKER EKRANDAN ÇEKİLDİ, YERİNE YENİ BİR ARKADAŞIMIZ GÖREVLENDİRİLDİ

TRT Haber'den konuya dair yapılan açıklama şöyle: "28.01.2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ÖSO ile birlikte Zeytin Dalı Harekâtı çerçevesinde Burseya Dağı’nı ele geçirmek için başlattığı operasyon TRT Haber kanalında başarılı bir şekilde izleyicilerimize ulaştırılmıştır. Operasyonun yapıldığı Burseya Dağı’ndan canlı görüntülerle aktarılan yayın sırasında ekranda olan spikerimiz, bağlantı yaptığı muhabirimiz Bülent Çulcuoğlu’nun ifadelerini canlı yayının vermiş olduğu heyecanla yanlış aktarmıştır. Bu istenmeyen bir canlı yayın kazasıdır. Yaşanan bu üzücü hatanın ardından spikerimiz derhal ekrandan çekilmiş, yerine yeni bir arkadaşımız görevlendirilmiştir. Ayrıca söz konusu spikerimiz hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurur ve yaşanan bu hata nedeniyle özür dileriz."