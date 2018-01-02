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TRT Haber Editörü Keskiner hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 23:03 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Keskiner'in cenazesi, yarın Amasya'da toprağa verilecek

İSTANBUL (AA) - TRT Haber Editörü Selami Keskiner, geçirdiği kalp krizi sonucu 46 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren Keskiner, Başkent Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskiner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Keskiner'in cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Amasya'da defnedilecek.

- Selami Keskiner'in öz geçmişi

Selami Keskiner, 1972'de Amasya'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Keskiner, Kanal 7'de istihbarat şefliği yaptı, Kanal 24'te editörlük görevinde bulundu.

Yaklaşık 4 yıldır TRT İstanbul Müdürlüğü'nde haber editörlüğü yapan Selami Keskiner, evli ve 2 çocuk babasıydı.

(AA)

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