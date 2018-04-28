TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

Gazeteciliğe Fatih Altaylı ile Kanal D'de yayınlanan Teke Tek programında muhabir olarak başlayan Hülya Hökenek, TRT'den önce Kanal 7 ve Kanaltürk televizyonlarında çalışmıştı.

Ünlü sunucu haberi Twitter'daki hesabından, "Yaklaşık 7 yıldır TRT Haber de sürdürdüğüm haber spikerliği ve programcılığı görevinden ayrılmış bulunmaktayım.TRT kurumunda çalıştığım süre boyunca benden desteğini esirgemeyen arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.7 mayıs’tan itibaren Habertürk ekranında birlikte olacağız.." sözleriyle duyurdu.

İşte Hökenek'in o tweeti:

Yaklaşık 7 yıldır TRT Haber de sürdürdüğüm haber spikerliği ve programcılığı görevinden ayrılmış bulunmaktayım.TRT kurumunda çalıştığım süre boyunca benden desteğini esirgemeyen arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.7 mayıs’tan itibaren Habertürk ekranında birlikte olacağız.. — Hülya Hökenek (@hulyahokenek) 28 Nisan 2018



