TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 31'i tutuklu 123 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Sanıklar Abdullah Badur, Ahmet Ergün, Aykut Keklik, Ener Bilecek, Eshed Öksün, Haşem Ülker, İbrahim Gör, Mehmet Uysal, Mücahit Özcan, Müjdat Bozkaya, Ömür Mazlum, Sinan Ertepe, Sinan Mişe, Yasin Mapavrelioğlu ve Yener Dertli'nin de 3 kişinin şehit olmasına neden oldukları gerekçesiyle de aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, TRT'nin Harbiye'deki binasının işgali sırasında 3 kişinin şehit olmasına neden oldukları gerekçesiyle Hamza Mermer, Ramazan Argunşah, Duran Keskin, Ufuk Kenan Konuk, Yavuz Sarıoğlu'na bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklar Abdullah Badur, Ahmet Ergün, Aykut Keklik, Ener Bilecek, Eshed Öksün, Haşem Ülker, İbrahim Gör, Mehmet Uysal, Mücahit Özcan, Müjdat Bozkaya, Ömür Mazlum, Sinan Ertepe, Sinan Mişe, Yasin Mapavrelioğlu ve Yener Dertli'ye de aynı suçtan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkların duruşmadaki tavır ve davranışlarını, verilen hapis cezasının cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı müebbete indirdi.

Mahkeme heyeti, 7 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işledikleri gerekçesiyle 5 sanığa çıkan olaylarda 42'şer yıl hapis cezası, 15 sanığa da aynı suçtan 35'er yıl hapis cezası verilmesine karar veren mahkeme heyeti, 22 sanığı da "hukuka aykırı olarak kamu kurumlarının haberleşmesinin engellenmesine teşebbüs" suçundan değişik oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, TRT binasının işgali sırasında 49 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklar Hamza Mermer, Ramazan Argunşah, Duran Keskin, Ufuk Kenan Konuk, Yavuz Sarıoğlu'na 784'er yıl hapis, sanıklar Abdullah Badur, Ahmet Ergün, Aykut Keklik, Ener Bilecek, Eshed Öksün, Haşem Ülker, İbrahim Gör, Mehmet Uysal, Mücahit Özcan, Müjdat Bozkaya, Ömür Mazlum, Sinan Ertepe, Sinan Mişe, Yasin Mapavrelioğlu ve Yener Dertli'ye de 653'er yıl hapse mahkum etti.

Mahkeme heyeti, 52'si er olmak üzere 92 sanığın da üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.

- Tepki gösteren sanıklar salondan atıldı

Bu arada mahkeme heyetinin kararını açıkladığı sırada ayağa kalkan sanıklardan biri, "Başkanım ben çıkabilir miyim. Anayasayı ihlal eden bu çocuklar değil. Bir kez saygısızlık etmedi bu mahkemeye. Bu çocuklar anayasanın ne olduğunu bilmiyorlar." diye bağırdı.

Bunun üzerine mahkeme başkanı Kemal Selçuk Yalçın'ın talimatıyla sanık Jandarma görevlilerince salondan çıkarıldı.

Mahkeme başkanının kararı okumaya devam ettiği sırada tepki gösteren bazı sanıklar da salondan çıkarıldı. Bir sanığın daha ayağa kalkarak mahkeme heyetine yönelik "er ya da geç çıkıp hayatınızı yakacağım" diyerek tehditte bulunması üzerine bu sanık da salondan dışarıya alındı.

Mahkeme başkanı Yalçın, duruşmanın düzenini bozan sanıkların isimlerinin tespit edilerek tutanak altına alınacağını söyledi.

- TRT binasının işgali iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Orhan Aydın tarafından hazırlanan 383 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün kuruluşu, yapısı, örgütlenmesi, eylemleri anlatılırken, Harbiye'deki TRT binasının işgali ve sonrasında vatandaşların yaptığı protestolarda Fahrettin Yavuz, Murat Demirci ve Jaoad Merroune'nin şehit edildiği, 50 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.