HABER

TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, 30 Nisan'da konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, 30 Nisan'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nde Nişantaşı Sanat Parkı'nda konser verecek.

Şişli Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek konser 17.00'de başlayacak.

Kamil Özler şefliğinde sahne alacak orkestra ulusal ve uluslararası eserlerin yer aldığı 14 parçadan oluşan bir repertuvarı yorumlayacak.

Orkestraya Evrim Özşuca konuk solist olarak eşlik edecek.

PKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlarPKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlar
Acı haber geldi! Şehit ve yaralılar varAcı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Caz Caz Günü konser TRT

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular göreve başladı

Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular göreve başladı

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması

Kuzey Irak'ta hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Kuzey Irak'ta hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil’e müebbet hapis cezası

Eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil’e müebbet hapis cezası

TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.