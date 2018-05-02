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"TRT Radyo Günleri" başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 17:52 | Son Güncelleme

Türkiye'de radyo yayıncılığının 91. yılına ulaşması, Malatya'da 3-6 Mayıs tarihlerinde "Radyo Günleri" ile kutlanacak - Radyo Günleri kapsamında "üzeri dantel örtülerle süslenen lambalı radyolar ile cızırtısız ses yakalamak için düğmesi ürkekçe çevrilen ahşap oymalı radyoların yer aldığı" Radyo Müzesinin açılışı yapılacak

Türkiye'de radyo yayıncılığının 91. yılına ulaşması, Malatya'da 3-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ''Radyo Günleri'' ile kutlanacak.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlikte, yerli ve yabancı radyo yayıncılarının yanı sıra dinleyiciler ve radyoya gönül verenler, Türkiye'de radyo yayıncılığının 91. yılına ulaşması dolayısıyla düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek.

Bu yılki "Radyo Günleri" etkinlikleri kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alana "Radyo Köyü" kurulacak.

"Radyo Köyü"nde TRT'nin spikerlerinin temel ses ve diksiyon bilgilerini paylaştığı Eğitim Salonu'nun yanı sıra ziyaretçilere kendi programlarını hazırlama imkanı sunan "Kendi Programını Kendin Yap" ve Karaoke Stüdyosu gibi birçok farklı etkinlik yer alıyor.

Etkinlik kapsamında, TRT FM, Radyo-1, TRT TÜRKÜ ve TRT NAĞME gibi ulusal radyo kanallarının bazı programlarının canlı yayınları, kurulacak cam stüdyoların mikrofonları özel, ulusal, bölgesel ve yerel radyolara açık olacak.

Yurt dışından katılan radyo yayın kurumu temsilcileri de etkinlik süresince kendi ülkelerine cam stüdyolardan "Türkçe" seslenecek.

-12 ayrı ülkeden uluslararası katılım

Radyo Günleri kapsamında 12 ayrı ülkeden 20'nin üzerinde konuk radyo yayıncısı bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Üzeri dantel örtülerle süslenen lambalı radyolar ile cızırtısız ses yakalamak için düğmesi ürkekçe çevrilen ahşap oymalı radyoların yer aldığı Radyo Müzesinin açılışı yapılacak.

Müzede, radyoculuğun 100 yıllık tarihini örnekleyen 1000'e yakın radyo yer alıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen Radyo Günleri, TRT'nin usta ses ve saz sanatçılarının konserlerini de müzikseverlerle buluşturacak. 3 Mayıs'ta karma Gala Konseri ile başlayacak konserler dizisinde Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Tasavvuf Müziğinin seçme eserleri seslendirilecek. Etkinlik alanında gerçekleştirilecek konserler halka açık olacak.

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Malatya radyo yayıncılığı TRT Radyo Günleri

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