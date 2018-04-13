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TRT sunucusu İsrail Büyükelçisi'ni canlı yayında köşeye sıkıştırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 15:11 | Son Güncelleme

İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na’eh’nin, “İsrail ordusu en ahlaklı ordulardan biridir” ifadesine TRT World sunucusu İmran Garda, “Silahsız sivil Filistinlileri öldürmek mi ahlaki” diye karşılık verince Büyükelçi Eitan Na’eh zor anlar yaşadı.

İsrail’in Ankara büyükelçisi Eitan Na’eh TRT World’de yayınlanan ‘newsmaker’ programına konuk oldu. Programın ana konusu geçtiğimiz hafta toprak günü gösterilerinde sivil Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiydi.

Büyükelçi Na’eh, İsrail ordusunun sivilleri hedef almadığını, öldürülenlerin Hamas üyesi olduğunu ileri sürdü. Bununla da yetinmeyen Na’eh “İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordularından biri” ifadesini kullandı.

Bu sözler üzerine programın sunucusu İmran Garda, İsrail askerleri tarafından öldürülen silahsız Filistinlilerin görüntüleri eşliğinde Büyükelçi'ye “Üzgünüm ama silahsız sivil insanların keskin nişancılar tarafından kafalarından vurularak öldürülmesi mi ahlaki?” diye karşılık verdi. TRT World sunucusunun çıkışı karşısında zor anlar yaşayan Büyükelçi Na’eh, soruya, “Bu kişiler bizim askerler için tehdit oluşturdukları için öldürüldüler” şeklinde yanıt vermeye çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
israil Ankara trt world

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