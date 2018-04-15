Bu yıl Bursa'da gerçekleştirilecek "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinlikleri kapsamında "Fotoğraflarla 40 Yıl" sergisi düzenlendi.
Tayyare Kültür Merkezi'ndeki programda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından "23 Nisan Çocuk Şenliği" pastası kesildi.
Bursa Valisi İzzettin Küçük, yaptığı konuşmada, Bursa halkının 10 gün boyunca çocukları ağırlayacağını söyledi.
Küçük, şenliğin Bursa'da düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Dünyanın güzel çocukları, sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sizleri Bursa'da ağırlamaktan ne kadar mutlu, sevinçli olduğumuzu ifade etmeye kelimeler yetersiz kalıyor. İyi ki varsınız, iyi ki Bursa'ya geldiniz. Burada 10 gün kalacaksınız. Birbirinden güzel halk oyunları, müzik ve diğer gösterileri sergileyeceksiniz. 10 gün boyunca bu şehre güzellikler, neşe, sevinç katacaksınız. Bursalılar sizleri bağırlarına basacaklardır."
Konuşmanın ardından 23 Nisan şenliklerinin fotoğraflarından oluşan "Fotoğraflarla 40. Yıl" sergisinin açılışı yapıldı.
Sergi, 26 Nisan'a kadar gezilebilecek.
Fransa, Suriye operasyonu hakkında dünyayı kandırmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!
ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum