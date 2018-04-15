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"TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 18:45 | Son Güncelleme

Etkinlikler kapsamında "Fotoğraflarla 40 Yıl" sergisi açıldı

Bu yıl Bursa'da gerçekleştirilecek "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinlikleri kapsamında "Fotoğraflarla 40 Yıl" sergisi düzenlendi.

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki programda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından "23 Nisan Çocuk Şenliği" pastası kesildi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, yaptığı konuşmada, Bursa halkının 10 gün boyunca çocukları ağırlayacağını söyledi.

Küçük, şenliğin Bursa'da düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın güzel çocukları, sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sizleri Bursa'da ağırlamaktan ne kadar mutlu, sevinçli olduğumuzu ifade etmeye kelimeler yetersiz kalıyor. İyi ki varsınız, iyi ki Bursa'ya geldiniz. Burada 10 gün kalacaksınız. Birbirinden güzel halk oyunları, müzik ve diğer gösterileri sergileyeceksiniz. 10 gün boyunca bu şehre güzellikler, neşe, sevinç katacaksınız. Bursalılar sizleri bağırlarına basacaklardır."

Konuşmanın ardından 23 Nisan şenliklerinin fotoğraflarından oluşan "Fotoğraflarla 40. Yıl" sergisinin açılışı yapıldı.

Sergi, 26 Nisan'a kadar gezilebilecek.

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Bursa fotoğraf sergi TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

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