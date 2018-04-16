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"TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 18:00 | Son Güncelleme

Şenlik kapsamında Türk öğrenciler ile Moğolistan, Seyşeller Cumhuriyeti, Ukrayna ve Bangladeş'ten öğrenciler, halk oyunları gösterileri sundu

Bursa'da gerçekleştirilen "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"ne katılan öğrenciler, ülkelerine özgü halk oyunları gösterisi sundu.

Atatürk Stadyum Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türk öğrencilerin yanı sıra Moğolistan, Seyşeller Cumhuriyeti, Ukrayna ve Bangladeşli öğrenciler halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat performans sergileyen gruplar, gösteriyi izleyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinlik, halk oyunlarının ardından TRT Çocuk çizgi film kahramanlarının sunduğu gösterinin ardından sona erdi.

Bu yıl Bursa'da yapılan şenliğe, 40 ülkeden 800 öğrenci katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Bursa

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