Bursa'da gerçekleştirilen "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"ne katılan öğrenciler, ülkelerine özgü halk oyunları gösterisi sundu.
Atatürk Stadyum Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türk öğrencilerin yanı sıra Moğolistan, Seyşeller Cumhuriyeti, Ukrayna ve Bangladeşli öğrenciler halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.
Yaklaşık bir saat performans sergileyen gruplar, gösteriyi izleyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Etkinlik, halk oyunlarının ardından TRT Çocuk çizgi film kahramanlarının sunduğu gösterinin ardından sona erdi.
Bu yıl Bursa'da yapılan şenliğe, 40 ülkeden 800 öğrenci katılıyor.
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