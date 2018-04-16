HABER

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:44 | Son Güncelleme

Şenlik kapsamında şarkacı Sertab Erener konser verdi

Bursa'da gerçekleştirilen TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında şarkıcı Sertab Erener konser verdi.

Atatürk Stadyum Meydanı'nda düzenlenen konsere, Türk öğrencilerin yanı sıra Arnavutluk, Çin, Gürcistan, Moğolistan, Ukrayna ve Bangladeş'in de aralarında bulunduğu 40 ülkeden gelen 800 yabancı öğrenci katıldı.

Erener, farklı ülkelerden gelen çocuklarla şarkılarını seslendirdi, dans etti.

Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdiBursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Bursa'da hastane yangını!Bursa'da hastane yangını!
Bir açıklama da Rusya'dan! ABD'nin vurduğu hedefler...Bir açıklama da Rusya'dan! ABD'nin vurduğu hedefler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa konser Sertab Erener TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

Ağrı Dağı'nda PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü

Ağrı Dağı'nda PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü

İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.