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TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

Şenlik kapsamında "23 Nisan Gala Programı" gerçekleştirildi

Bursa'da düzenlenen TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında "23 Nisan Gala Programı" gerçekleştirildi.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki programda, Rusya, Karadağ, Gana, Azerbaycan, Ukrayna, Bosna Hersek, Tunus, Gürcistan, Arnavutluk, Tunus, Bulgaristan ve Mali'nin de aralarında bulunduğu 40 ülkeden gelen öğrenciler, yöresel kıyafetlerle halk oyunları gösterileri sundu.

Renkli görüntülere sahne olan gala programına, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.

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Bursa TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

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