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TRT World staj programı ile haberciliği sahada öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 12:28 | Son Güncelleme

"TRT World Fellowship" kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden gelen stajyerler, Kilis Öncüpınar Konteyner Kenti'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - "TRT World Fellowship" kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazeteci adayları, Gaziantep'teki Kilis Öncüpınar Konteyner Kenti'ne ziyarette bulundu.

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, Amerika, İngiltere, Bangladeş, Türkmenistan, Pakistan, Kanada ve İtalya'dan gelen üniversite öğrencileri, dün ve bugün bölgede ziyaretler gerçekleştirdi.

Kilis Öncüpınar Kenteyner Kenti ziyareti, gazeteci adaylarının Türkiye'nin insani yardım çalışmalarını ilk elden deneyimleyebilmeleri amacıyla düzenlendi.

Ziyaretin ilk gününde Kızılay Suriye İnsani Yardım Operasyonu denetiminde merkezin Operasyon Koordinatörü ile görüşen öğrenciler, programın ikinci gününde ise Kilis Öncüpınar Konteyner Kenti’ni ziyaret etti ve kampın işleyişine dair bilgiler alarak, ailelerle birebir zaman geçirme fırsatı buldu.

TRT World Vision Direktörü Pınar Kandemir, teknolojideki ilerlemeleri yakından takip edebilen, global gazetecilik yaklaşımına entelektüel katma değer sunmaya önem veren gazeteciler yetiştirmek hedefiyle TRT World'de pek çok ilki gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Uluslararası boyutta bir staj programı ile gençlere oldukça kapsamlı bir programa dahil olma fırsatı sunduklarını dile getiren Kandemir, "Dünyanın en iyi üniversitelerinden seçilen geleceğin gazetecilerinin, staj programı kapsamında kendilerini geliştirebilmelerini ve TRT World gibi uluslararası standartlarda yayın yapan bir kurumda katkı sunabilmelerini hedefliyoruz. Medya, nitelikli habercilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu ve bunun gibi projelerle TRT World Akademi olarak dengeli, adil ve insani kaygıları önceleyerek haber yapmak isteyen yetenekleri keşfederek sektöre kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

- Program hakkında

TRT World'ün dünyanın dört bir yanından gazetecilik konusunda istekli gençleri bir araya getirdiği 2018 yılı staj programı "TRT World Fellowship", hazıran itibarıyla hayata geçti.

Stajları boyunca İstanbul ve Ankara'ya geziler gerçekleştirecek genç gazeteciler, program kapsamında Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret edecek.

Aralarında Yale Üniversitesi, Londra Ekonomi Üniversitesi (LSE) ve Kolombiya Üniversitesi’nden öğrencilerin yer aldığı, yaşları 19 ile 24 arasında değişen grup, TRT World'ün haber, araştırma merkezi, dijital ve program bölümlerinde stajlarına devam ediyor.

Program bünyesinde TRT World çalışanları ile birlikte çalışacak adaylar, dünya politikası ve Türkiye'nin dış politikası alanlarında da eğitim görüyor.

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