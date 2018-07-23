İSTANBUL (AA) - Geleceğin gazetecilerini yetiştirmeyi ve gazeteciliğe olan ilgiyi artırmayı hedefleyen TRT World, geçen yıl hayata geçirdiği "Gençler İçin Gazetecilik (Journalism for Juniours – J4J)" eğitim programını bu ay 18-20 Temmuz'da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdi.
TRT World'den yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 400'den fazla çocuğa ulaşılan TRT World'ün sosyal sorumluluk projesi "World Citizen" kapsamında Kahramanmaraş Merkez Konteyner Kent'te yaşayan 60 sığınmacı çocuğa mobil gazetecilik, hikaye anlatımı ve temel gazetecilik eğitimi verildi.
Kampı ziyaret eden Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve İl Göç İdaresi Müdürü Harun Demirkol'a eğitime ve geleceğe yönelik hazırladıkları soruları sorarak röportaj yapan öğrenciler, üretken hikaye anlatımı, dijital haber oluşturma, sosyal medya kullanımı ve haber güvenilirliğini doğrulama derslerinin ardından kamptaki hikayelerini de kaleme aldı.
Etkinlik kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasına katılan çocukların çektikleri kareler de kampta sergilendi.
TRT World çalışanlarından Sondus Al-Majzoub ve Ahad Al Fadhlı ile TRT Arapçadan Ashraf Albolkiny'nin verdiği eğitimlerin sonunda düzenlenen yarışmada, Messi'nin babası ile ilişkisini ve hayat hikayesini filme alan Ahmed Elhüseyin, Muhip Suveyd, Mahmud Mahzum ve Umran Yusuf'un yer aldığı grup birinci oldu.
Eğitim programına katılan öğrencilerden 17 yaşındaki Ravan, "Siz buraya gelmeden önce gazetecilik ne demek bilmiyordum, şimdi gazeteciliğin ne olduğunu öğrendim ve gelecekte gazeteci olmayacağıma karar verdim." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden 17 yaşındaki Hatice de "Bu eğitim sayesinde doktor olamazsam ne olacağımı biliyorum." dedi.
TRT World'un "World Citizen" adı altında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi, belirli aralıklarla yurt genelindeki mülteci kamplarında uygulanmaya devam edecek.
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