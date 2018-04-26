HABER

TRT World'ün "Off the Grid" belgeseli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 17:18 | Son Güncelleme

Belgeselin 29 Nisan'da yayınlanacak "Suriye'nin Katliam Evleri" adlı yeni bölümünde, Suriye cezaevlerinde yıllarca işkence görerek kurtulan insanların dramı ekrana getirilecek

İSTANBUL (AA) - TRT World’de yayınlanan ödüllü belgesel serisi "Off the Grid"in 29 Nisan'da yayınlanacak "Suriye'nin Katliam Evleri" adlı yeni bölümünde, Suriye cezaevlerinde yıllarca işkence görerek kurtulan insanların dramı ekrana getirilecek.

Türkiye'nin uluslararası haber platformu TRT World’ün ödüllü belgesel serisi Off the Grid dünyanın dört bir yanında zorlu yaşam koşulları içindeki mazlum insanların hikayelerini araştırmaya devam ediyor.

TRT World ekranında 29 Nisan Pazar günü saat 22.30'da "Suriye’nin Katliam Evleri" adlı yeni bölümüyle yayınlanacak olan belgesel, yıllarca cezaevlerinde işkence görmüş kadın ve adamların acı dolu hikayesini ve Beşşar Esad'ın baskıcı gözaltı sistemini ekrana getiriyor.

Suriye'de iktidarın yönetiminde bulunan ve İnsan Hakları Veri Analiz Grubu'nun iddialarına göre bir "devlet öldürme makinesi" olarak tanımlanan Saydnaya Hapishanesi'nde yaşanan olayları konu alan belgeselde, Mart 2011 ve Aralık 2015 tarihleri arasında her ay ortalama 300 ölüm olmak üzere yaklaşık 18 bin kişinin öldürüldüğü iddiası araştırılıyor.

- "Bazen ayakta bile öldüler"

Belgeselde, Saydnaya Hapishanesi eski muhafızlarından Hamza ile yapılan röportajda, hapishanede çalıştığı bir yıl içerisinde mahkumların Saydnaya Hapishanesi'ne ölmek üzere gönderildiğini anlatıyor.

Hamza, sürekli işkence ve insanlık dışı muamelelere katlanmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Saydnaya Hapishanesi'nde o kadar çok insan öldü ki onları sayamazdık. Aynı yerde ayakta durmak, yemek yemek ve tuvalet ihtiyaçlarını gidermek zorundaydılar. Banyo yoktu. Bazen ayakta bile öldüler." bilgisini veriyor.

Belgeselin yapımcı ve yönetmenliğini üstlenen Mouhssine Ennaimi, annesi tarafından 15 bin dolar rüşvet ödendikten sonra hapishaneden kurtulan ve Avrupa'ya yolculuk yapan Omar Al Shogre ile röportaj gerçekleştiriyor.

- "İnsanların birbirlerini su için öldürdüğünü gördüm"

Hapishanede 3 yıl boyunca işkence gören Al-Shogre, tutukluların sadece işkenceye değil, aynı zamanda suç işlemeye de zorlandığını belirterek, "İnsanların birbirlerini su için öldürdüğünü gördüm. Babasını bir parça ekmek için öldüren bir çocuk bile gördüm." ifadelerini kullanıyor.

TRT World Baş Yapımcılarından Alexandra Pauliat ise "Off the Grid" belgeselinin amacının Beşşar Esad'ın unutulmuş kurbanlarıyla tanışmak ve baskıcı sistemine karşı koymak olduğunun altını çizerek, tek suçu bu sistemi sorgulamak isteyen sıradan insanlara söz vermek olduğunu belirtiyor.

TRT World Haber ve Programlar Direktörü Fatih Er de "TRT World insan hikayelerine değer veriyor. Halkın kendi fikrini oluşturabilmesi için Suriye halkının çektiği acıları ekrana getirmek bizler için son derece önemli" değerlendirmesini yaptı.

Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepkiDavutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki
Trendeki oral seks karakolda bittiTrendeki oral seks karakolda bitti
Askerler sokağa çıkmıştı! Flaş açıklamalarAskerler sokağa çıkmıştı! Flaş açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cerablus DEAŞ Off the Grid Suriye'nin Katliam Evleri trt world

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Yasak aşk skandalı ortaya çıktı! İşte Tosun'un aşk üçgeni

Yasak aşk skandalı ortaya çıktı! İşte Tosun'un aşk üçgeni

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Şehidi binlerce kişi uğurladı

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.