HABER

TRT'den "yerli ve milli marka" hamlesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

TRT: - "Lisanslı ürün sektöründeki yerli marka boşluğunu doldurmayı hedefleyen TRT, çok yakında tekstil, kırtasiye ve oyuncak kategorilerinde yapacağı anlaşmalarla dizi ve çizgi film kahramanlarına ait yüzlerce ürünü hayranlarıyla buluşturacak" - "TRT dizilerinin uluslararası başarılarına ve çizgi film sektörüne verdiği desteğe katkı sağlayacak bu çalışmayla, yabancı lisansların yıkıcı etkilerine karşı kültürel bir bariyer oluşturulması ve milli kültürümüzün genç nesillerin ilgi alanına girmeye devam etmesi amaçlanıyor"

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca (TRT), 100 günlük icraat programında yer alan yerli ve milli yayın politikası doğrultusunda, lisanslı ürün sektöründeki yerli marka boşluğunu doldurmak amacıyla dizi ve çizgi film kahramanlarına ait yüzlerce ürünün hayranlarıyla buluşturulacağı bildirildi.

TRT'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 günlük hedefini kapsayan eylem planını kamuoyuyla paylaştığı anımsatıldı.

TRT'nin de icraat programındaki yerini aldığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda uluslararası ölçekte ses getiren TRT World Forum'un ikincisinin yapılacağı ifade edildi.

- "Kültürel bir bariyer oluşturulması amaçlanıyor"

İcraat programında TRT'nin yerli ve milli yayın politikasına da vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TRT'nin yerli ve milli dizi, çizgi film karakterlerine ait tasarımların, ünlü mağazaların raflarında yerlerini almasının da beklendiği dile getirildi. Lisanslı ürün sektöründeki yerli marka boşluğunu doldurmayı hedefleyen TRT, çok yakında tekstil, kırtasiye ve oyuncak kategorilerinde yapacağı anlaşmalarla dizi ve çizgi film kahramanlarına ait yüzlerce ürünü hayranlarıyla buluşturacak.

TRT dizilerinin uluslararası başarılarına ve çizgi film sektörüne verdiği desteğe katkı sağlayacak bu çalışmayla, yabancı lisansların yıkıcı etkilerine karşı kültürel bir bariyer oluşturulması ve milli kültürümüzün genç nesillerin ilgi alanına girmeye devam etmesi amaçlanıyor."

Açıklamada, TRT Türk'ün yeniden yayın hayatına başlamasıyla ilgili de "Dünyaya Türkçe yayın yapan ve yapılanması tamamlanmak üzere olan TRT Türk de bu 100 gün içinde yeniden yayın hayatına sürprizlerle başlayacak. Bahsedilen sürecin temel aşamalarının bu 100 gün içinde tamamlaması ve 2019- 2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarının kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması planlanıyor." ifadelerine yer verildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Ayazağa’da çingeneler zamanıAyazağa’da çingeneler zamanı
Ceyhan Belediye Meclisi'nden, ABD'deki 'kardeş şehir' için iptal kararıCeyhan Belediye Meclisi'nden, ABD'deki 'kardeş şehir' için iptal kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
100 günlük icraat programı TRT Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

İlginizi Çekebilir

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.