"Trump, ABD askerlerinin 6 ay içinde Suriye'den dönmesini istiyor" iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, kasım ayında ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce Suriye'deki Amerikan askerlerinin bu ülkeden geri çekilmesini istediği bildirildi. Amerikan AP haber ajansının, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den 6 ay içinde çekmek istediği iddiasına yer verildi. Haberde söz konusu yetkililer, ABD Başkanı'nın henüz resmi bir geri çekilme talimatı vermediğini ve kamuya açık bir çekilme takvimi açıklamadığını ancak birliklerin kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar ABD'ye dönmesini istediğini ifade etti. - Trump'ın sabrı tükeniyor ancak takvim net değil Beyaz Saray'da salı günü Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında konuşulan konulara hakim yetkililer, toplantıda Trump'ın geri çekilme konusundaki sabrının giderek tükendiğini kaydettiğini, buna mukabil ulusal güvenlik ve askeri yetkililer arasında net bir çekilme takvimi konusunda mutabakata varılmadığını dile getirdi.

- Suudi Arabistan ile 4 milyar dolarlık uzlaşma iddiası Aynı yetkililer, Trump'ın Suriye'nin yeniden inşa süreci için Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolarlık katkı talep ettiği ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde Suudi kralın bu talebe "evet" yanıtı verdiğini bildirdi. Konuyla ilgili ABD ve Suudi makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yetkililer "4 milyar dolarlık katkı konusunda anlaşıldı." yönünde değerlendirmede bulundu. - Amerikan kamuoyunda "karışık" mesajlar Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın dünkü basın brifinginde "Amerikan askerlerinin DEAŞ'a karşı görevi bitiyor, artık yerel güçlere geçiş sürecine odaklanmak istiyoruz" açıklaması da dikkati çekti. Ayrıca Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde de Trump'ın geri çekilmeyi yavaşlatma konusunda kısmen ikna olduğu belirtilmiş hatta adının açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray yetkililerinin "ABD askerleri bir süre daha kalıyor ancak bu sürenin sonunda çekilme gerçekleşecek." yorumlarına yer verilmişti.