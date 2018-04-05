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"Trump, ABD askerlerinin 6 ay içinde Suriye'den dönmesini istiyor" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 06:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın, Suriye'deki Amerikan askerlerinin en fazla 6 ay içinde geri çekilmesini istediği öne sürüldü - Ayrıca Trump'ın, Suriye'nin yeniden inşa süreci için Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolarlık katkı talep ettiği ve Suudi Arabistan Kralı Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde bu talebine "evet" yanıtı aldığı bildirildi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, kasım ayında ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce Suriye'deki Amerikan askerlerinin bu ülkeden geri çekilmesini istediği bildirildi.

Amerikan AP haber ajansının, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den 6 ay içinde çekmek istediği iddiasına yer verildi.

Haberde söz konusu yetkililer, ABD Başkanı'nın henüz resmi bir geri çekilme talimatı vermediğini ve kamuya açık bir çekilme takvimi açıklamadığını ancak birliklerin kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar ABD'ye dönmesini istediğini ifade etti.

- Trump'ın sabrı tükeniyor ancak takvim net değil

Beyaz Saray'da salı günü Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında konuşulan konulara hakim yetkililer, toplantıda Trump'ın geri çekilme konusundaki sabrının giderek tükendiğini kaydettiğini, buna mukabil ulusal güvenlik ve askeri yetkililer arasında net bir çekilme takvimi konusunda mutabakata varılmadığını dile getirdi.

- Suudi Arabistan ile 4 milyar dolarlık uzlaşma iddiası

Aynı yetkililer, Trump'ın Suriye'nin yeniden inşa süreci için Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolarlık katkı talep ettiği ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde Suudi kralın bu talebe "evet" yanıtı verdiğini bildirdi.

Konuyla ilgili ABD ve Suudi makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yetkililer "4 milyar dolarlık katkı konusunda anlaşıldı." yönünde değerlendirmede bulundu.

- Amerikan kamuoyunda "karışık" mesajlar

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın dünkü basın brifinginde "Amerikan askerlerinin DEAŞ'a karşı görevi bitiyor, artık yerel güçlere geçiş sürecine odaklanmak istiyoruz" açıklaması da dikkati çekti.

Ayrıca Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde de Trump'ın geri çekilmeyi yavaşlatma konusunda kısmen ikna olduğu belirtilmiş hatta adının açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray yetkililerinin "ABD askerleri bir süre daha kalıyor ancak bu sürenin sonunda çekilme gerçekleşecek." yorumlarına yer verilmişti.

Dün sabah saatlerinde konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Beyaz Saray, "Suriye'de DEAŞ'ı yok etme askeri misyonu, DEAŞ'ın neredeyse tamamen ortadan kaldırılmasıyla hızlı bir şekilde sonuna geliyor. (Suriye ile ilgili) Gelecek planları hakkında müttefiklerimiz ve dostlarımızla konuşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Başkanı Trump, önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de olmamızın ana nedeni DEAŞ'tan kurtulmaktı ve bu görevi hemen hemen tamamladık. Şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde kararımızı vereceğiz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek. DEAŞ'a karşı çok başarılı olduk ama artık zamanı geldi. Bazen eve dönmenin zamanı gelmiştir. Biz de bunu çok ciddi şekilde düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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