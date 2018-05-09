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Trump, Amerikan medyasına yüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 23:17 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump: - "Yalan haber medyası fazla mesai yapıyor. Ekonomi ve diğer alanlardaki başarımıza rağmen bu haber ağının yüzde 91'i hakkımda olumsuz (yalan) haber yapıyor. Neden yozlaşmış durumdayken medya ile çalışmak için bu kadar uğraşıyoruz ki? Akreditasyonlarını geri mi alsak?"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkede birçok olumlu gelişme olmasına karşın ana akım Amerikan medyasının kendisiyle ilgili olumsuz haber yapmasından şikayet ederek, "Neden yozlaşmış durumdayken medya ile çalışmak için bu kadar uğraşıyoruz ki? Akreditasyonlarını geri mi alsak?" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama, Amerikan medyasında geniş yer buldu.

Ana akım Amerikan medyasının kendisiyle ilgili sürekli "yalan haberler" ürettiğini savunan Trump, açıklamasında, "Yalan haber medyası fazla mesai yapıyor. Ekonomi ve diğer alanlardaki başarımıza rağmen bu haber ağının yüzde 91'i hakkımda olumsuz (yalan) haber yapıyor. Neden yozlaşmış durumdayken medya ile çalışmak için bu kadar uğraşıyoruz ki? Akreditasyonlarını geri mi alsak?" ifadelerini kullandı.

- Akreditasyon tartışması büyüyor

Akreditasyon konusundaki açıklaması dikkatleri çeken Trump, özellikle CNN, Washington Post, NBC ve New York times gibi liberal Amerikan medyasından eleştiri topladı.

Amerikan CNN kanalı Trump'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu savunurken, Trump'ın göreve geldiğinden bu yana medya ile sorunlar yaşadığına dikkati çekti. Trump'ın bazı medya kuruluşlarının ya da bazı muhabirlerin akreditasyonlarını iptal etmeyi daha önce de düşündüğü iddia edilen haberde, bunun çok yanlış bir adım olacağı kaydedildi.

Öte yandan konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği de Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.

- Sözcü Sanders'tan yanıt

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise günlük basın brifinginde konuyla ilgili soruları, "Bugün sizin önünüzde durup sorularınızı yanıtlıyorum. Aynı şekilde Başkan Trump da daha iki saat önce basın mensuplarının sorularını yanıtlıyordu. Biz, medyaya son derece açık bir Beyaz Saray'ız ve basın özgürlüğünü savunuyoruz. Ancak bazı yalan haberler gerçekten çok çirkin." şeklinde cevapladı.

8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerini kazandığı dönemden itibaren ana akım Amerikan medyasıyla tartışmalar yaşayan ve Twitter hesabından sık sık medyayı eleştiren Trump, hakkındaki haberlerin çoğunun "yalan haber" olduğunu savunuyor ve bu haberleri yapan medya gruplarını dürüst olmamakla suçluyor.

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ABD amerikan medyası Donald Trump

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