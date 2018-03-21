Trump danışmanlarının ikazına rağmen Putin'i tebrik etmiş

Aynı haberde söz konusu danışmanların, "İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajanı" konu başlığını Trump'ın konuşma notlarına yazdığı ancak Trump'ın bu konuyu gündeme getirmediği de öne sürüldü.

İddiaya göre Trump, Putin'i "tebrik etmemesi" konusunda kendisini uyaran ulusal güvenlik danışmanlarının aksine Rusya lideriyle telefon görüşmesinde Putin'i "seçim başarısından dolayı" tebrik etti.

Beyaz Saray'daki Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüşmesi sırasında basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapan Trump, Putin'i arayarak "yeniden seçilmesi dolayısıyla" tebrik ettiğini dile getirmiş ve "Çok uzak olmayan bir gelecekte muhtemelen bir araya geleceğiz. Silahları ve giderek kontrolden çıkmaya başlayan silahlanma yarışını konuşabiliriz ancak kimsenin bizim şu anda sahip olduklarımıza yaklaşmasına izin vermeyiz. Putin ile Ukrayna, Suriye ve Kuzey Kore'yi de ele alabiliriz." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD'nin Arizona senatörü ve eski başkan adayı Cumhuriyetçi John McCain ise Trump'ın Rusya seçimlerini kazanan Putin'e tebrik telefonu açmasına tepki göstererek, "Bir ABD Başkanı, sahte seçimleri kazanan diktatörleri tebrik ederek özgür dünyaya öncülük edemez." ifadesini kullanmıştı.

Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta zehirlenmiş olarak bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Saldırıyla ilgili Rusya'yı suçlayan İngiliz hükümeti, Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını ve 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu.