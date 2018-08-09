HABER

"Trump döneminde ABD'de ırkçılık arttı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 00:16 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan bir araştırma, Başkan Donald Trump döneminde ırklar arasındaki ilişkilerin daha da kötüye gittiğini ortaya koydu

ABD'de yapılan bir araştırma Başkan Donald Trump'ın seçilmesinin ardından ülkedeki ırkçılığın artttığını gösterdi.

ABD'de politika alanında yayın yapan Politico ve araştırma şirketi Morning Consult, ABD'nin Charlottesville kentinde düzenlenen gösterilerin birinci yıl dönümünde ülkedeki ırkçılık üzerine bir anket yaptı.

Ankete katılanların yüzde 55'i ülkedeki ırklar arasındaki ilişkilerin daha kötüye gittiğini belirtirken, yüzde 18'lik bir kesim bu konuda herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

Ankete katılan beyazlardan yüzde 51'i ırklar arasındaki ilişkilerin kötüye gittiğini ifade ederken bu oran Afrika kökenli Amerikalılarda yüzde 79, Latin kökenli Amerikalılarda da yüzde 60 oldu.

Söz konusu araştırma ABD'nin eski Başkanı George W. Bush döneminde yapıldığında katılımcıların sadece yüzde 16'sı Barack Obama döneminde de yüzde 37'si ırkçılığın arttığını belirtmişti.

- Gösterilerin yıl dönümünde OHAL

Bu arada Virginia Eyalet Valisi Ralph Northam ve Charlottesville kent yetkilileri gösterilerin birinci yıl dönümünde OHAL ilan etti.

Yetkililer, eyalet fonundan 2 milyon dolar ayrıldığını ve OHAL sayesinde güvenliği, Virginia Ulusal Güvenlik Güçlerinin sağlayacağını belirtti.

Charlottesville'de geçen yıl 12 Ağustos'ta düzenlenen "Sağı Birleştirin" adı verilen ve Trump yönetimi ile giderek güçlenen aşırı sağcı kesimlerin bir araya geldiği gösteriler boyunca şiddet olayları olmuştu.

Bir aracın ırkçılık karşıtı bir grubun içine dalmasıyla bir kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmış ve kentte OHAL ilan edilmişti.

Ülkede aşırı sağcılarla ırkçılık karşıtları arasındaki gerilimi tırmandıran bu olay karşısında Trump'ın net bir tavır sergileyememesi de Amerikan kamuoyunda ciddi eleştiri toplamıştı.

PARTNERSıfır makyaj Merve!Sıfır makyaj Merve!
Samsun'da sel teyakkuzuSamsun'da sel teyakkuzu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ordu'daki sel felaketine ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ordu'daki sel felaketine ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı

Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ordu'daki sel felaketine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ordu'daki sel felaketine ilişkin açıklama

Meteoroloji'den Karadeniz için kritik uyarı! Ordu ve 4 il daha diken üstünde

Meteoroloji'den Karadeniz için kritik uyarı! Ordu ve 4 il daha diken üstünde

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.