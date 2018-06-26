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Trump, Erdoğan ile görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 00:08 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders: - "Güçlü bağlarımızı bir kez daha vurgulamak için Başkan Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme ayarlamak üzere çalışıyoruz"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı arayacağını bildirdi.

Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Sanders, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, dünkü seçim sonuçlarının ardından ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

"Güçlü bağlarımızı bir kez daha vurgulamak için Başkan Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme ayarlamak üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Sanders, Türkiye'ye "demokrasisini güçlendirmesi için adım atması" ve "ikili ilişkilerdeki meselelerin çözümünde ilerlemeye devam etmesi" çağrısında bulundu.

Sanders, görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi vermedi.

Dünkü seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında İngiltere ve Almanya'nın da bulunduğu birçok ülke liderinden tebrik telefonları almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Donald Trump Türkiye

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