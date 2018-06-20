Trump göçmen aileleri bir arada tutacak imzayı attı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törenle söz konusu kararnameyi imzalayan Trump, yasa dışı göçmen sorununa bir an önce çözüm bulması konusunda da Kongreye çağrıda bulundu.

Donald Trump, imza töreninde yaptığı kısa açıklamada, "Bunun çok önemli bir kararname olduğunu düşünüyorum. Bu kararname bir yandan sınırlarımızı güçlü ve güvenli tutarken, aynı zamanda aileleri bir arada tutmakla ilgilidir. Ailelerin ayrıldığını görmekten hoşnut olmadım." değerlendirmesini yaptı.

- Aile ayrılmalarına tepkiler

Trump'ın göçmen ailelerinin bir arada kalması yönünde imza attığı gün, söz konusu uygulamaya yönelik eleştiriler de ülke genelinde devam etti.

Demokratların başkan aday adayı olan Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter hesabından, "Dünya üzerindeki en güçlü ulus, çocukların ailelerinden koparılmasını kabul edilebilir bulduğunda, birçok ülkeye, göçmenlere ve azınlıklara nasıl davranabileceklerine dair bir sinyal göndermiş oluyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir sinyal." sözleriyle Trump yönetimine tepki gösterdi.