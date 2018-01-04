HABER

Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 22:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

- ABD Başkanı Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Güney Kore'de düzenlenecek kış olimpiyatları süresince iki ülkenin düzenlediği ortak askeri tatbikatları geçici süreyle durdurma kararı aldı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasındaki telefon görüşmesinde, Güney Kore'de düzenlenecek, "2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları" süresince iki ülkenin ortak düzenlediği askeri tatbikatların geçici süreyle durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

Beyaz Saray, Trump-Moon görüşmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, iki liderin Güney Kore'de düzenlenecek kış olimpiyatları boyunca olimpiyatların güvenliğine odaklanabilmek amacıyla ortak askeri tatbikatlara ara verme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Ayrıca Kuzey Kore tehdidine karşı iki ülkenin ortak bir dayanışma sürdürmesine vurgu yapılan açıklamada, ABD'nin söz konusu olimpiyatlara üst düzey bir delegasyonla katılacağı bilgisini verdiği de kaydedildi.

- Pentagon'dan "destekliyoruz" açıklaması

Öte yandan Pentagon'dan yapılan açıklamada da "Başkan'ın bu konuda almış olduğu kararı destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini belirterek, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını bildirmişti. Güney Kore de gelecek ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Eski belediye başkanının kızından büyük vurgun! Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

Eski belediye başkanının kızından büyük vurgun! Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hazinedar'ın bu görüntüleri çok konuşulacak!

Hazinedar'ın bu görüntüleri çok konuşulacak!

17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı! Tepki yağıyor

17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı! Tepki yağıyor

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre il il cuma namazı saatleri (5 Ocak Cuma)

Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre il il cuma namazı saatleri (5 Ocak Cuma)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.