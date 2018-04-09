HABER

Trump-İbadi görüşmesinde Doğu Guta'daki saldırı konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 00:45 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump ile Irak Başbakanı İbadi arasındaki görüşmede DEAŞ'la mücadele ve Esed rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısı ele alındı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi arasındaki telefon görüşmesinde, DEAŞ'la mücadelenin yanı sıra Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısının da ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray, Trump-İbadi görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan İbadi, Suriye'deki durumu ve Şam yakınlarındaki ürkütücü muhtemel kimyasal saldırı haberlerini ele aldılar." ifadesine yer verildi.

İbadi'nin Trump'a, DEAŞ'a karşı mücadelede ABD'nin verdiği "kararlı destekten" dolayı teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, "İki lider ayrıca DEAŞ'ın kalıntılarının da temizlenmesi sürecinin hızlandırılmasını ve bölgedeki diğer tehditlere karşı beraber çalışma ihtiyacını konuştular." değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca Trump ile İbadi'nin, yaklaşan seçimler öncesinde Irak'ın birlik ve bütünlüğünün önemine de vurgu yaptıkları belirtildi.

Esed rejimi, önceki gün akşam saatlerinde, ablukada tuttuğu Duğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son noktası olan Duma ilçesinde kimyasal silah kullanmıştı. Saldırı sonucu en az 78 kişi can verirken, yüzlerce kişi de gazdan etkilenmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Putin, Rusya ve İran, hayvan Esed'i destekledikleri için sorumlular. Büyük bedel ödenecek." değerlendirmesini yapmıştı.

Ayrıca ABD'nin BM Daimi Temsilciğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebi üzerine 9 Nisan Pazartesi günü söz konusu kimyasal saldırıyı görüşmek üzere toplanma kararı almıştı.

ABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız ediciABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız edici
Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesajRusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Başbakan Haydar el-İbadi Donald Trump ırak

En Çok Okunan Haberler

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da gözaltına alınan Türk vatandaşını aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da gözaltına alınan Türk vatandaşını aradı

Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da askeri araç devrildi: 9 asker yaralandı

Ağrı'da askeri araç devrildi: 9 asker yaralandı

Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta

Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta

Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar

Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.