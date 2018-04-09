Trump-İbadi görüşmesinde Doğu Guta'daki saldırı konuşuldu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi arasındaki telefon görüşmesinde, DEAŞ'la mücadelenin yanı sıra Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısının da ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray, Trump-İbadi görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan İbadi, Suriye'deki durumu ve Şam yakınlarındaki ürkütücü muhtemel kimyasal saldırı haberlerini ele aldılar." ifadesine yer verildi.

İbadi'nin Trump'a, DEAŞ'a karşı mücadelede ABD'nin verdiği "kararlı destekten" dolayı teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, "İki lider ayrıca DEAŞ'ın kalıntılarının da temizlenmesi sürecinin hızlandırılmasını ve bölgedeki diğer tehditlere karşı beraber çalışma ihtiyacını konuştular." değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca Trump ile İbadi'nin, yaklaşan seçimler öncesinde Irak'ın birlik ve bütünlüğünün önemine de vurgu yaptıkları belirtildi.

Esed rejimi, önceki gün akşam saatlerinde, ablukada tuttuğu Duğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son noktası olan Duma ilçesinde kimyasal silah kullanmıştı. Saldırı sonucu en az 78 kişi can verirken, yüzlerce kişi de gazdan etkilenmişti.