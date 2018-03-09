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Trump ile Kuzey Kore lideri Kim mayıs ayında görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 04:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim'den gelen daveti kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayında görüşeceği bildirildi - Kuzey Kore lideri Kim'in, bundan sonra "nükleer ve balistik füze denemelerine son vereceği" kaydedildi - Beyaz Saray, Trump-Kim görüşmesinin olacağını teyit etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen daveti kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceği bildirildi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD'li yetkililerle görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da basın açıklaması yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim'in Trump'a gönderdiği ve içinde ABD Başkanı ile en kısa sürede görüşme beklentisinin de yer aldığı bir mektuptan bahseden Chung, "Başkan Trump, kalıcı bir şekilde (Kore Yarımadası'nın) nükleerden arındırılması amacına ulaşmak için mayıs ayında Kim Jong-un ile görüşeceğini söyledi." ifadesini kullandı.

- Kuzey Kore füze denemesi yapmayacak

Chung, "Kim ayrıca Kuzey Kore'nin bundan sonra herhangi bir nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulundu. Ayrıca ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtti." değerlendirmesini yaptı.

Güney Koreli yetkili ayrıca, bu adımlarla iki ülke arasında barışçıl bir çözüm bulunması umutlarının daha da güçlendiğini vurguladı.

- Beyaz Saray teyit etti

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ile Kim'in bir araya geleceğini doğruladı. Sanders, görüşme yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini kaydetti.

Açıklamada Sanders, "Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. O zamana kadar (Kuzey Kore üzerindeki) tüm yaptırımlar ve maksimum baskı devam etmelidir." ifadesine yer verdi.

Önceki gün Trump, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak, "Kuzey Kore ile müzakerelerde muhtemel ilerlemeler sağlanıyor. Uzun yılların ardından ilk kez ilgili tüm taraflar ciddi bir çaba gösteriyor. Dünya izliyor ve bekliyor. Belki bu boş bir umuttur fakat ABD (olumlu veya olumsuz) her iki yönde de daha ileri gitmeye hazırdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- Olimpiyat diplomasisi

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

İki ülke heyetlerinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın 9 Şubat'taki açılış törenine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da katılmıştı. Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen özel heyet, iki günlük ziyarette dün akşam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yemekte bir araya gelmiş, Kim'in "yeniden birleşme" ve daha yakın ilişkiler tesis etme konusunda isteğini dile getirdiği kaydedilmişti.

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