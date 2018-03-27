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Trump ile Merkel'den "İngiltere ile dayanışma" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 21:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump ile Almanya Başbakanı Merkel arasındaki telefon görüşmesinde, İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesinin ardından Rusya'ya karşı alınan tedbirler konuşuldu ve İngiltere ile dayanışma vurgusu yapıldı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki telefon görüşmesinde, İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesinin ardından Rusya'ya karşı alınan tedbirlere ve İngiltere ile dayanışmaya vurgu yapıldığı bildirildi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, Trump-Merkel görüşmesinde iki ülke arasındaki iş birliği ilişkisine işaret edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İki lider, İngiltere ile dayanışma çerçevesinde ve Rusya'nın umarsızca kimyasal silah kullanımına cevaben, Rus istihbarat yetkililerinin sınır dışı edilmesi noktasında NATO müttefikleri, AB üyesi ülkeler ve diğer ülkelerce yapılan ortak açıklamaları övdü." ifadesine yer verildi.

Trump ile Merkel'in ayrıca, "Çin'in adil olmayan ekonomik uygulamalarına ve fikri mülkiyeti yasa dışı şekilde edinmesine karşı koymak için ortak çalışma" konusunu da ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, iki liderin "gümrük vergileri konusunda fırsat eşitliği sağlama ve Kuzey Kore krizini" de ayrıca ele aldıkları bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Almanya Angela Merkel Donald Trump

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