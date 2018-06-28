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Trump ile Putin Helsinki'de bir araya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 15:25 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Temmuz'da Helsinki'de görüşecek

WASHINGTON/ ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, liderlerin görüşmede ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerinin yanı sıra ulusal güvelik konularını ele alacağı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, temmuz ayında Avrupa'ya yapacağı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceğini ifade etmişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da dün yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın üçüncü bir ülkede görüşeceğini kaydetmişti. Zirvenin tarih ve yerinin yarın açıklanacağını kaydeden Uşakov, iki liderin baş başa görüşeceğini, birlikte kahvaltı edeceğini ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceğini belirtmişti.

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abd başkanı donald trump Helsinki zirvesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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