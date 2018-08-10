HABER

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki dolar ve Euro artışının artışı ve Trump'ın son açıklamalarının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İkili arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ekonomik ilişkiler ele alındı.

Erdoğan ve Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.

Öte yandan, Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmede, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmelerin de ele alındığı öğrenildi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump attığı Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve aluminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" demişti.

Trump'ın Twitter mesajının ardından Türk lirası, dolar, euro ve sterlin karşısında rekor tazelemişti.

5

6

F


PARTNERBudist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!Budist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!
Ayvalık'ta balık çiftlikleri için 'ÇED gerekli değildir' kararına 2'nci iptalAyvalık'ta balık çiftlikleri için 'ÇED gerekli değildir' kararına 2'nci iptal
Seri katilden polise akılalmaz soruSeri katilden polise akılalmaz soru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan putin Trump dolar Euro

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Okuyucu Yorumları 46 yorum
mahvettiniz ülkeyi bitirdiniz yediniz insanları yazıklar olsun çaresızliklten ne yapacağımızı şaşırdık bu ülkede herkez borçlu herkez çaresiz yazıklar olsun
kurtar bizi rusya..........
soyadı erdoğan olan bütün rantcilar dövizlerini bozdursunlar, $ ertesi güne 3 lira...
putin de yanlız bırakabilir bizi bu dolar 7 de sabitlenecek galipa yandık ki ne yandık
Putin Reisssssss
Allah sonumuzu hayr etsin insAllah
Biraz geç kalındı...
bitirdin bizi trup
üstleri hemen kapatalim dise dis
Dünyanın baş belaları hepinizi Allah bildiği gibi yapsın
para isteyecegiz şimdi ondan bundan aslında mehter çalıp bide eyyyyy abd desek dolar euro 1 lira etmez yaw:)
cumhurbaskanimiza destek vermemiz lazım inşallah dik durmayı bir kez daha basarabiliriz
KARANLIĞIN EN YOĞUN OLDUĞU AN, SABAHA EN YAKIN OLUNAN ANDIR.
Erdoğan ne zaman istifa etmeyi düşünüyor, insanlar yiyecek ekmek bulamayacak böyle giderse..
İncirlik üssü kapatilamazmi, kapatilamiyorsa nedeni ne, alüminyum gümrük vergisi %50 artacakmis, peki biz satış fiyatını buna göre yukseltemezmiyiz
secimi erkene alarak cok akilli bir hamle yapmis 5 yil neler yasayacagiz bilmiyorum artik mhp yede ayrica tesekkurler
reis putinle görüştü bir olalım iri olalım diri olalım beraber olalım dedi şangay 5 lisine katılıp natodan çıkmamız an meselesidir ki mantıklı olanı da odur ayrıca şu soytarı rahibi vermeyelim olan oldu zaten amerikan şirketlerine başta trump towera ivedi el koymalıyız!
1 hafta önce yoksulduk şimdi açız...
İncirlik üssü kesinlikle kapatılmalı isterlerse F35 vermesinler.
Çirkin karga seni! İyi haltetin!
Yamurdan kaçarken doluya tutulmasak bari..
hayirlisi olsun
hadi putin kurtar şu dünya lideri denen zattı.işin içinden çıkamamış sana gelmiş bak.uzat şu kardeşe elini.
adam(!) bir açıklamasıyla doları fırlatıyor biz daha erkeklik yapalım kendimizce
Sarışın karga Trump tır. Gak diyerek sonundaki beyaz peyniri tilkiye kaptıracak..!
Türkiye, İran, Rusya ve Çin.... bu dört Ülke Amerikasız ticarette birbirine yeterde artar bile.... Amerika rüzgar ektin fırtına biçeceksin.
Dolarların üzerindeki bütün resimler aynı haltları yediler. ABD nin iemperyalist uygulamaları hepsinde var. ABD dışındaki her olusu köle olarak görmüşlerdir..
putin porkal var isten mi
putinin başı zaten yaptırımlarla sıkıntıda al birini vur ötekine
Yaşanan bu kaosun siyasi sorumluları yok mu ? Tek suçlu dış güçler mi ?
Hitleein almanyaya ne kadar zararı olduysa, daha fazla zarar verdin ülkemize hem de dini istismar edip üstünede sen trilyoner oldun
ulkeyi batirdin reisss dus artik milletin yakasindan enistenide yanina almayi unutma,ailecek bitirdiniz ulkemi..
çok kotu
Bizde ABD mallarına ,silahlarına aynı karşılığı verelim
Trump ne adi herifin birisin zevkmi aldın
Mağduriyet edebiyatından dış güç paranoyasından bıktık. Bir kez olsun çıkın deyin ki, bu işin siyasi sorumlusu benim kardeşim.
reis ülkeyi batırdın
o dolarlarınız elinizde patlar inşallah.
rahibi verin ama putine !
Tayyip kime bilo yapacagini sasirdi :D
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Seri katilden polise akılalmaz soru

Seri katilden polise akılalmaz soru

Ankara'da 6 yıl önce by-pass ameliyatı geçiren Hasan Yücel, yaz ayında bile soba yakıyor!

Ankara'da 6 yıl önce by-pass ameliyatı geçiren Hasan Yücel, yaz ayında bile soba yakıyor!

Mahkeme başkanından FETÖ'cü generale sert tepki: Haddini aşma

Mahkeme başkanından FETÖ'cü generale sert tepki: Haddini aşma

Yasak aşk cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

Yasak aşk cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

Eski Emniyet Müdürü'nden çarpıcı itiraf: Fetullah Gülen'le anılmaktan gurur duyarım

Eski Emniyet Müdürü'nden çarpıcı itiraf: Fetullah Gülen'le anılmaktan gurur duyarım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.