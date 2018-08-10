Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İkili arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ekonomik ilişkiler ele alındı.

Erdoğan ve Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.

Öte yandan, Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmede, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmelerin de ele alındığı öğrenildi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump attığı Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve aluminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" demişti.

Trump'ın Twitter mesajının ardından Türk lirası, dolar, euro ve sterlin karşısında rekor tazelemişti.



