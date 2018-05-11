HABER

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 15:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, DAEŞ Terör Örgütü’nün 5 elebaşının yakalanması konusunda New York Times gazetesinde yayınlanan habere ilişkin soruyu yanıtladı

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan duyurduğu"DEAŞ Terör Örgütü'nün 5 elebaşının yakalanması" konusunda açıklamalarda bulundu. Aksoy, ABD basınında çıkan operasyonun Türkiye'de başladığı yönündeki haberleri doğruladı.

Aksoy, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, DAEŞ'e karşı mücadelede tüm ulusal imkanlarını seferber etmektedir. Uluslararası alanda tesis edilen işbirliğinin önemli sonuçlar verdiğini memnuniyetle kaydediyoruz. New York Times'da 9 Mayıs tarihinde yayınlanan haberde bahsi geçen operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DAEŞ mensubunun istihbarat ve emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Sakarya'da yakalanması ve Irak'a sınır dışı edilmesiyle başlamıştır. Ortaya çıkan başarıda Türkiye'nin de katkısının bulunması bizim için önemlidir. Türkiye, Amerika, Irak ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde, DAEŞ'e karşı mücadeleyi sürdürecektir."

Haspel'den 'işkence yapılmayacak' sözüHaspel'den 'işkence yapılmayacak' sözü
Temel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretlerTemel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretler
Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump DAEŞ DEAŞ Hami Aksoy sakarya

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Akp halka hesap verecek.
nerde dindar tutucu bi memleket var - orda olay var !!!
iyi de anlayamadım, bu adam bu kadar sıkı bi teröristse niye cezaevinde değil de sınırdışında
kesin Akyazı ilçesinde yakalanmıştır ne olursa orada çıkıyor
şimdi elebaşlarını yakalayıp sınır dışımı etmişler arka bahçeden geri gelsinler diye
ABD terörü gönderir ülkemize sonra haber vermeye çalışır oyun seneryo güzel oynuyorlar bakalım ne çıkarıcak altından
akpnin yıllarca destekleyip ülkenin başına bela ettiği terör örgütü
yakalanan üst düzey terörist ırak a sırdışımı edilmiş benmi yanlış anlıyorum yetkililere teslim edilmiştir o yoksa terörist heryerde teröristtir nedemek sınır dışı
TERÖRİST YAKALANIYOR SINIR DIŞI EDİLİYOR ,EN UFAK TERÖRİZM YORUMU YAPAN MÜEBBET VEYA 5-10 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGI KARŞISINA ÇIKARILIYOR. BUNA DA ADALET VE ÖZGÜRLÜK DİYORLAR.
Diğer Haberler
Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Böyle vahşet görülmedi!

Böyle vahşet görülmedi!

Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

Çorum'da mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu mu? Yeni gelişme

Çorum'da mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu mu? Yeni gelişme

'Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!'

'Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.