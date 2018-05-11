Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan duyurduğu"DEAŞ Terör Örgütü'nün 5 elebaşının yakalanması" konusunda açıklamalarda bulundu. Aksoy, ABD basınında çıkan operasyonun Türkiye'de başladığı yönündeki haberleri doğruladı.
Aksoy, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, DAEŞ'e karşı mücadelede tüm ulusal imkanlarını seferber etmektedir. Uluslararası alanda tesis edilen işbirliğinin önemli sonuçlar verdiğini memnuniyetle kaydediyoruz. New York Times'da 9 Mayıs tarihinde yayınlanan haberde bahsi geçen operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DAEŞ mensubunun istihbarat ve emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Sakarya'da yakalanması ve Irak'a sınır dışı edilmesiyle başlamıştır. Ortaya çıkan başarıda Türkiye'nin de katkısının bulunması bizim için önemlidir. Türkiye, Amerika, Irak ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde, DAEŞ'e karşı mücadeleyi sürdürecektir."
Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!
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